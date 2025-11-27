Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大快活半年少賺近15% 派中期息5仙「宏觀經濟現況預計將持續」

股市
更新時間：18:23 2025-11-27 HKT
發佈時間：18:23 2025-11-27 HKT

大快活（052）公布九月底止中期業績，錄得純利1321.5萬元，按年下跌14.86%；每股基本盈利10.2仙，中期股息5仙。大快活表示，儘管香港餐飲業人力成本持續高企，將透過提升生產力，持續推進自動化及數碼化亦提升人效。

收入按年減少2.31%

期內，收入15.18億元，按年減少2.31%；毛利率8.1%，升0.6個百分點，主要由於員工成本管理優化及使用權資產攤銷減少。大快活指出，市場環境依然充滿挑戰，在此背景下，集團上半年業績仍保持穩健，在人力、租金及食材這三大主要成本上均實施了有效控制，將在未來一年持續深化可持續的營運模式，並透過同店銷售增長（SSSG）與店鋪擴張帶動自然增長。

大快活料本港經濟現況將持續

展望未來，大快活稱，香港的宏觀經濟現況預計將持續，這使大快活在消費緊縮的環境中，必須尋求突破，以驅動業務增長，集團已成功提升成本效益，以建構高度可持續的營運模式，透過同店銷售增長與店舖擴張帶動自然增長的新舉措，亦將成為關注重點。

期内新增3店

此外，截至9月底止，集團於香港共經營150間大快活快餐店，以及8間特色餐廳，期内位於香港的快餐店淨增長為3間；在大灣區經營23間大快活快餐店。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前