大快活半年少賺近15% 派中期息5仙「宏觀經濟現況預計將持續」

大快活（052）公布九月底止中期業績，錄得純利1321.5萬元，按年下跌14.86%；每股基本盈利10.2仙，中期股息5仙。大快活表示，儘管香港餐飲業人力成本持續高企，將透過提升生產力，持續推進自動化及數碼化亦提升人效。

收入按年減少2.31%

期內，收入15.18億元，按年減少2.31%；毛利率8.1%，升0.6個百分點，主要由於員工成本管理優化及使用權資產攤銷減少。大快活指出，市場環境依然充滿挑戰，在此背景下，集團上半年業績仍保持穩健，在人力、租金及食材這三大主要成本上均實施了有效控制，將在未來一年持續深化可持續的營運模式，並透過同店銷售增長（SSSG）與店鋪擴張帶動自然增長。

大快活料本港經濟現況將持續

展望未來，大快活稱，香港的宏觀經濟現況預計將持續，這使大快活在消費緊縮的環境中，必須尋求突破，以驅動業務增長，集團已成功提升成本效益，以建構高度可持續的營運模式，透過同店銷售增長與店舖擴張帶動自然增長的新舉措，亦將成為關注重點。

期内新增3店

此外，截至9月底止，集團於香港共經營150間大快活快餐店，以及8間特色餐廳，期内位於香港的快餐店淨增長為3間；在大灣區經營23間大快活快餐店。