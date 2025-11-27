大家樂半年少賺逾67% 減派息至10仙 受累中港餐飲業表現下滑

大家樂（341）公佈截至9月底止上半年純利減少67.6%至4,670萬元，每股基本盈利8.2仙，主因市場環境充滿挑戰，以致香港及中國內地餐飲業表現大幅下滑，以及錄得投資物業公平值虧損；若剔除投資物業公平值虧損，純利則減少59.4%。集團表示，中期息每股派10仙，較去年同期15仙減少33%，派息率為124.1%。該股中午收報5.71元，跌1%。

毛利率降2.1個百分點至8.2%

期內，集團收入按年減少5.4%至40.36億元；毛利率由去年同期10.3%降2.1個百分點至8.2%，主要由於經濟疲軟下，整體消費意欲低迷，價格競爭激烈，而香港則進一步受到居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱的影響。

其他收入及其他虧損淨額主要為投資物業公平值虧損1,180萬元（2024年同期未有錄得有關虧損），以及物業、廠房及設備和使用權資產減值虧損560萬元（去年同期670萬元收窄）。若撇除投資物業的公平值變動、折舊及攤銷、物業、廠房及設備和使用權資產之減值虧損等，經調整EBITDA跌29.4%至2.43億元。

截至9月30日，大家樂於香港擁有378間門店，較3月底為少3間；內地則有190間門店，較3月底增加5間。