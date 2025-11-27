Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬科提境內債展期 再爆股債雙殺 股價曾瀉逾8%

股市
更新時間：11:20 2025-11-27 HKT
發佈時間：11:20 2025-11-27 HKT

內房股萬科（2202）兩隻境內債逼近12月到期日之際，將於12月10日召開債券持有人會議，審議表決關於「22萬科MTN004」展期的議案。消息傳出後，萬科部份美元債跌至紀錄新低，多隻境內債再次下挫及臨時停牌，其中「21萬科04」﹑「22萬科04」及「22萬科06」早段跌幅也超過30%。此外，萬科股價曾跌8.5%至3.55元，暫報3.68元，續跌逾5%。

下月面臨兩筆境內債到期

「22萬科MTN004」是萬科在2022年12月16日發行的中期票據，主承銷商為浦發銀行、中國銀行，期限為3年。該筆中票餘額為20億元人民幣，票面利率為3%。

彭博數據則顯示，萬科有約134億元人民幣境內債券將於明年6月底到期或面臨贖回，其中12月將面臨一筆20億元人民幣債券和一筆37億元人民幣債券分別於15日和28日到期。雖然萬科提出展期，但方案需要獲得至少九成債權人支持，反映通過有一定難度。

市場關注深鐵會否出手相助

另外，彭博引述內地中原地產首席分析師張大偉分析認為，萬科已失去現金流，目前依靠外部資金注入維持營運，投資者正密切關注深鐵是否會出手相助，但其支持只能勉強維持公司運營，無法推動全面復甦。

↓即睇減息部署↓

