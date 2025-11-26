美股憧憬減息升溫 感恩節前夕上揚 道指早段升近300點 Nvidia漲2%

減息預期持續升溫，美股三大指數感恩節假前上揚，道指早段升近300點。

道指報47402點，升290點；標指報6802點，升37點；納指報23204點，升179點。

Nvidia（NVDA）升逾2%，微軟（MSFT）亦升1%。不過Google母企Alphabet（GOOG）跌1%。

上月初領失業救濟數少6000人

美國截至11月22日的一星期，首次申請失業救濟人數為21.6萬人，按周減少6000人，低於市場預期的22.5萬人。

哈塞特成儲局主席大熱 下月減息機率逾八成

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）據報成下任聯儲局主席大熱人選，其經濟觀點與美國總裁特朗普一致。受憧憬帶動，市場預期下月減息的機率已高達82.9%。

專家：市場潛在需求大

EFG資產管理副投資總監Daniel Murray指，市場回調後出現的反彈迅速，證明市場仍有相當大潛在需求。

摩根大通早前指，標指明年底目標為7500點，法法國興業銀行目標為7300點，而暫時看法最牛是德銀料明年標指見8000點，潛在升幅18%。