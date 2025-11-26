理想第三季經調整轉蝕3.6億 汽車毛利率跌至15.5% 料第四季交付逾10萬輛

理想汽車（2015）公布第3季業績，盈轉虧，錄得列帳虧損6.2億元（人民幣，下同），去年同期為盈利28.2億元，經調整虧損3.59億元，去年同期為盈利39億元。理想汽車董事長李想表示，在日趨激烈的市場競爭中，第三季度還面臨供應鏈瓶頸及理想MEGA召回成本的影響，集團已積極協同供應鏈合作夥伴，並繼續致力於產品與技術創新，驅動業務實現可持續增長。理想美股盤前跌1.42%，報18.06美元。

上季毛利率按年跌5.4個百分點

理想表示，集團上季收入總額按年減少36.2%至273.6億元，按季亦跌9.5%；期內汽車總交付量逾9.3萬輛，按年減少39%。

毛利率方面，理想指，車輛毛利率為15.5%，按年及按季分別跌5.4及3.9個百分點，主因為MEGA召回預估成本，以及產量下降導致單位製造成本增加，令車輛毛利率下跌，若剔除理想MEGA召回預估成本的影響，2025年第三季度的車輛毛利率會是19.8%。

料第四季交付量為10至11萬輛

理想預計，第4季車輛交付量為10至11萬輛，按年減少37%至30.7%；收入總額按年減少40.1%至34.2%，至介乎265億至292億元。

穩步推進從增程到純電

談及 AI 時代的產品變革，李想表示，車與具身智能作為AI的重要載體，共享同源技術與底層邏輯，其突破並非傳統編程式的明確功能呈現，而是核心問題解決後的連鎖式價值升級，有望超出市場預期，理想將持續以技術硬實力為核心，通過三電技術的深度自研與創新，為用戶帶來充電快、續航長、更安全的新能源汽車使用體驗，穩步推進從增程到純電的戰略轉型。

李想透露，硬件層面，核心控制器將采用100%自主設計方案，擺脫對外部供應鏈的依賴，進一步優化產品成本與核心技術掌控力，此次披露的下一代產品平台「M100」定位為通往新一代技術的關鍵載體，為企業技術叠代與產品升級的核心願景。