螞蟻購耀才交易限期延長至明年3月 加付按金至1.6億 耀才股價曾升12%

更新時間：09:51 2025-11-26 HKT
阿里巴巴（9988）關聯公司螞蟻集團今年4月宣佈擬收購耀才證券 （1428）5成股權 ，原定交易截止日最初為11月25日，最新截止日期延長至2026年3月25日。消息傳出後，耀才今早股價顯著高開，急升12%至8.4元，其後有所回落，暫報8.1元，續升8%。

需額外時間達成完成條件

耀才表示，鑑於與有關部門報告程序及在明年第一季假期相關的時間考慮因素，預期還需額外時間以達成完成條件。因此要約人與賣方昨日訂立購股協議修訂協議，以修訂購股協議的若干條款。

根據修訂協議，經延長最終截止日期已由2026年2月25日更改為3月25日；加付按金的金額已由1.41億元（佔銷售股份總代價的5%）更改為1.64億元（佔銷售股份總代價約5.8%）。

事實上，耀才本月曾發公告指，螞蟻與國家發改委相關溝通流程仍在進行中，可能未能在交易最終截止日期或之前完成要約條件。按照兩地監管規定，螞蟻收購耀才需獲得香港證監會和中國發改委的審批，而香港證監會已於9月23日審批通過。

