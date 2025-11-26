Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

經常止蝕後反彈點算｜唐牛

股市
更新時間：08:56 2025-11-26 HKT
發佈時間：08:56 2025-11-26 HKT

近日收到戰友求救留言，稱玩牛熊經常錯邊之餘，更是一止蝕就行啱方向，例如買牛cut loss後，正股即刻反彈，反之亦然，故為嚴守止蝕感到煩惱兼迷惘。

觀乎近期恒指走勢，出現上述情況實在不出奇。不是嗎？恒指11月中還在27000點gogogo，點知幾日時間，已由高位挫近2,000點，下試25000關口，更是失守多次未穿的100天線。好戲在後頭，因為經歷星期一、二的升市，恒指又再上衝26000了，

逢低撈績優股騰訊

說穿了，大市正在行大型上落市，去到高位便有食糊盤，跌至支持位則見買盤吸納，沿用傳統技術分析，真係可以左一巴右一巴。操作上要麼反社會人格，升穿位沽、跌穿位買；要麼聚焦個股，逢低撈績優股如騰訊（700），逢高沽績差股如比亞迪（1211）。

