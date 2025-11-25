美股早段偏軟 納指跌0.8% Google傳獲Meta洽購AI晶片 Nvida急挫6%

美國9月經濟數據陸續補發，零售銷售低過預期，市場亦觀望Nvdia（NVDA）與Google的AI競爭。美股早段偏軟，道指升逾100點，但納指跌0.8%。

道指報46575點，升127點；標指報6688點，跌17點；納指報22700點，跌172點或0.8%。

報道指，Meta（META）正計劃向Google洽購數十億美元的AI晶片。消息導致Google母企Alphabet（GOOG）升近3%，Nvidia則急挫6.6%，甲骨文（ORCL）亦瀉5%。Meta則升2%。

9月零售銷售按月升0.2%低預期

美國9月零售銷售按月上升0.2%，低過市場預期的0.4%，前較8月的0.6%下跌。

9月PPI升2.7%符預期

另外，9月最終需求生產物價指數（PPI）按年升2.7%，按月升0.3%，均符預期。扣除食品和能源的核心PPI按年升2.6%，按月升0.2%，皆低過預期。

專家：Google入局是健康現象

Prévoir資產管理公司全球股票基金經理Fares Hendi表示，其投資組合最大比重是Nvidia，「3%下跌我一點不擔心」，認為在一個運作良好的市場經濟中，Google加入競爭是健康現象，正展現其巨大潛力。