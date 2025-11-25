Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股早段偏軟 納指跌0.8% Google傳獲Meta洽購AI晶片 Nvida急挫6%

股市
更新時間：23:26 2025-11-25 HKT
發佈時間：22:45 2025-11-25 HKT

美國9月經濟數據陸續補發，零售銷售低過預期，市場亦觀望Nvdia（NVDA）與Google的AI競爭。美股早段偏軟，道指升逾100點，但納指跌0.8%。

道指報46575點，升127點；標指報6688點，跌17點；納指報22700點，跌172點或0.8%。

報道指，Meta（META）正計劃向Google洽購數十億美元的AI晶片。消息導致Google母企Alphabet（GOOG）升近3%，Nvidia則急挫6.6%，甲骨文（ORCL）亦瀉5%。Meta則升2%。

9月零售銷售按月升0.2%低預期

美國9月零售銷售按月上升0.2%，低過市場預期的0.4%，前較8月的0.6%下跌。

9月PPI升2.7%符預期

另外，9月最終需求生產物價指數（PPI）按年升2.7%，按月升0.3%，均符預期。扣除食品和能源的核心PPI按年升2.6%，按月升0.2%，皆低過預期。

專家：Google入局是健康現象

Prévoir資產管理公司全球股票基金經理Fares Hendi表示，其投資組合最大比重是Nvidia，「3%下跌我一點不擔心」，認為在一個運作良好的市場經濟中，Google加入競爭是健康現象，正展現其巨大潛力。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
9小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
13小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
12小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前