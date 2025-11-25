蔚來上季經調整虧損收窄逾三成 盤前升近3% 毛利率升至13.9%

蔚來（9866）公布第三季業績，淨虧損按年收窄31.2%至34.8億元（人民幣，下同），按季亦收窄30.3%；經調整虧損按年收窄38%至27.4億元，按季為收窄33.7%；期內收入按年增長16.7%至217.9億元，按季則升14.7%。蔚來美股盤前升逾2%。蔚來董事長兼首席執行官李斌表示，集團正與供應鏈合作夥伴緊密合作以提高產能，預計第四季度的總交付量將介乎12萬至12.5萬輛，按年增長65.1%至72.0%，並創季度新高。

第三季度汽車毛利率提升至14.7%

蔚來指，期內毛利按年增長50.7%至30.2億元，毛利率按年升3.2個百分點至13.9%，按季升3.9個百分點，主要由於汽車毛利率提升，及降本增效舉措帶來的零部件、配件銷售及車輛售後服務毛利率提升。

汽車銷售方面，蔚來指出，汽車銷售按年增長15%至192億元，按季升19%；汽車銷售利潤率按年升1.6個百分點至14.7%；10月共交付40397輛汽車。蔚來首席財務官曲玉表示，第三季度汽車毛利率提升至14.7%，綜合毛利率達到過去三年來的最高水平，突顯蔚來產品及服務盈利能力的提升。

料第四季汽車毛利率可以達18%

面對置換補貼退出等政策變動與季節性需求波動，李斌表示，「總體來説對市場充滿信心」，10月中旬置換補貼政策的退出對市場衝擊顯著，其中定價較低的樂道L90、L60等車型需求所受影響尤為突出，而全新ES8有「車主兜底承諾」來穩定訂單，而置換補貼則缺乏類似保障，從而抑制了部分市場需求，使得行業四季度恐難再現以往的「翹尾效應」，高價高毛利車型則扮演了業績「壓艙石」的關鍵角色，其穩健表現有效對沖了低價車型的銷量波動，強調仍有信心在第四季實現季度盈利。

對於市場關注的銷量覆蘇問題，李斌表示，新車上市節奏不受短期政策波動影響。他續指，隨營銷效能持續提升與新產品周期發力，料明年上半年可恢覆每月5萬輛的交付水平。

毛利率方面，李斌指，第三季集團的汽車毛利率為14.7%，好過公司預期，料第四季ES8的毛利率可達20%。