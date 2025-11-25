阿里巴巴上季經調整少賺72%遜預期 料AI投入短期盈利有波動 美股盤前升4%

阿里巴巴（9988）上季收入2478億元（人民幣，下同），按年升5%，經調整淨利潤103.5億元，按年跌72%，差過市場預期。阿里美股盤前升逾4%，較港股收市價仍高3%。

吳泳銘：兩大核心業務保持強勁增長

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，阿里正處於投入階段，構建AI技術和基礎設施平台，以及 生活服務與電商結合的大消費平台，創造長期戰略價值。他指，在各領域大力戰略投入，其「AI+雲」和大消費兩大核心業務保持強勁增長，而旺盛的AI需求亦推動雲智能集團收入進一步加速，季度收入按年增長34%，其中AI相關產品收入連續第9個季度實現三位數增長。

吳泳銘又指，在消費領域，即時零售規模擴大、單位經濟效益顯著改善，帶動淘寶手機程式（App）月活躍消費者實現快速增長。

近四季AI+雲資本開支約1200億

阿里巴巴集團首席財務官徐宏指，其核心業務收入保持強勁增長，AI收入在雲外部商業化收入佔比提升，客戶管理收入按年增長10%。他指，將利潤及自由現金流投向未來布局，短期盈利能力預計將有所波動，而過去四季在AI+雲基礎設施的資本開支約1,200億元。

即時零售收入增六成 中國電商盈利仍跌76%

按業務劃分，阿里巴巴中國電商集團收入1326億元，增長16%，當中電商業務收入1029億元，升9%，而即時零售收入229億元，大增60%，但中國電商集團經過整EBITA為105億元，按年大跌76%。阿里指，自9月以 來，得益於履約物流效率的提升、高客戶留存率及客單價的上升，即時零售業務單位經濟效益已實現顯著改善。

國際電商扭虧為盈

阿里國際數字商業集團收入348億元，按年多10%，並成功扭虧為盈，經調整EBITA錄1.6億元，主要由物流優化和投入效率共同提升所致，而速賣通Choice業務的單位經濟效益持續顯著改善。

雲智能EBITA升35%

雲智能集團收入398億元，按年增長34%，經調整EBITA亦錄得36億元，升35%。而盒馬、菜鳥、AI大模型等「所有其他」業務收入630億元，按年減少25%，經調整EBITA錄虧損34億元，按年擴大84%。

阿里表示， AI產品正在被廣泛的企業客戶加速採用，並越來越側重於增值應用，該集團將繼續對客戶增長與技術創新進行投入，包括AI產品和服務，以提升AI雲基礎設施的採用量，並加強市場領先地位。