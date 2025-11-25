Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里巴巴上季經調整少賺72%遜預期 料AI投入短期盈利有波動 美股盤前升4%

股市
更新時間：18:55 2025-11-25 HKT
發佈時間：18:55 2025-11-25 HKT

阿里巴巴（9988）上季收入2478億元（人民幣，下同），按年升5%，經調整淨利潤103.5億元，按年跌72%，差過市場預期。阿里美股盤前升逾4%，較港股收市價仍高3%。

吳泳銘：兩大核心業務保持強勁增長

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，阿里正處於投入階段，構建AI技術和基礎設施平台，以及 生活服務與電商結合的大消費平台，創造長期戰略價值。他指，在各領域大力戰略投入，其「AI+雲」和大消費兩大核心業務保持強勁增長，而旺盛的AI需求亦推動雲智能集團收入進一步加速，季度收入按年增長34%，其中AI相關產品收入連續第9個季度實現三位數增長。

吳泳銘又指，在消費領域，即時零售規模擴大、單位經濟效益顯著改善，帶動淘寶手機程式（App）月活躍消費者實現快速增長。

近四季AI+雲資本開支約1200億

阿里巴巴集團首席財務官徐宏指，其核心業務收入保持強勁增長，AI收入在雲外部商業化收入佔比提升，客戶管理收入按年增長10%。他指，將利潤及自由現金流投向未來布局，短期盈利能力預計將有所波動，而過去四季在AI+雲基礎設施的資本開支約1,200億元。

即時零售收入增六成 中國電商盈利仍跌76%

按業務劃分，阿里巴巴中國電商集團收入1326億元，增長16%，當中電商業務收入1029億元，升9%，而即時零售收入229億元，大增60%，但中國電商集團經過整EBITA為105億元，按年大跌76%。阿里指，自9月以 來，得益於履約物流效率的提升、高客戶留存率及客單價的上升，即時零售業務單位經濟效益已實現顯著改善。

國際電商扭虧為盈

阿里國際數字商業集團收入348億元，按年多10%，並成功扭虧為盈，經調整EBITA錄1.6億元，主要由物流優化和投入效率共同提升所致，而速賣通Choice業務的單位經濟效益持續顯著改善。

雲智能EBITA升35%

雲智能集團收入398億元，按年增長34%，經調整EBITA亦錄得36億元，升35%。而盒馬、菜鳥、AI大模型等「所有其他」業務收入630億元，按年減少25%，經調整EBITA錄虧損34億元，按年擴大84%。

阿里表示， AI產品正在被廣泛的企業客戶加速採用，並越來越側重於增值應用，該集團將繼續對客戶增長與技術創新進行投入，包括AI產品和服務，以提升AI雲基礎設施的採用量，並加強市場領先地位。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
9小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
13小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
16小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
12小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前