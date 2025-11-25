周大福半年純利維持25億元 中期息22仙 港澳同店銷售增4.4% 有信心持續復甦

周大福（1929）公布截至今年9月底止中期業績，錄得純利25.34億元，按年幾乎持平，派中期息每股0.22元，增加10%。周大福指，期內內地及港澳市場的同店銷售重拾增長，其重點標誌性定價產品系列亦延續強勁的銷售勢頭，主席鄭家純表示，上半年度消費氣氛持續改善，帶動珠寶消費回暖，該集團將持續靈活調整及積極優化策略，以在多變的市場環境中保持領先地位，並增強對下半年度持續復甦的信心。

港澳同店銷售上升4.4%

期內營業額389.86億元，按年減少1.1%；毛利率為30.5%，較去年同期跌0.9個百分點，但仍處於歷史較高水平；經營溢利按年上升0.7%至68.23億元。

期內內地直營零售點的同店銷售上升2.6%，按同店計算，加盟零售點銷售增長4.8%；香港及澳門同店銷售上升4.4%，主要由零售消費氣氛回暖及人流回升所推動，其中香港同店銷售上升1.8%，而澳門則增長13.7%。

定價首飾支持毛利率增長

周大福表示，將聚焦於加強標誌性產品系列，帶動高毛利定價首飾的增長，定價首飾於內地的零售值貢獻由去年同期的27.4%上升至31.8%，為毛利率帶來支持。期内，該集團正擴充翡翠產品組合，周大福指，集團的翡翠珠寶產品於2026財政年度上半年實現強勁增長，銷售按年倍增。

明年中前全球設6間新門店

全球布局策略上，周大福表示，在雙軌擴張策略的引領下，該集團正踏入國際化成長的動態階段，2026年6月前，計劃於國際市場開設6間新門店，其中包括新形象店，選址於人流量大的核心零售區，為品牌提供高曝光率，並廣泛觸及遊客及本地消費者，未來兩年內將進一步擴展至包括中東在內的新市場。

開店選址高端購物中心及核心地段

零售網絡方面，周大福指，正積極透過開設新形象店，重塑零售體驗，於北京、石家莊及澳門開設3間新形象店，透過差異化商品及嶄新零售體驗，鎖定高品味的富裕消費者。該集團續指，於今年9月30日，共設有8間新形象店，且高端門店的每月銷售持續高於同區門店的平均水平，未來將持續策略性地擴展至精選的高端購物中心及核心地段，以加速品牌轉型並提升品牌吸引力。