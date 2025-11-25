維他奶半年純利微升 中期息維持4仙 拓電商應對「內地關鍵演變風口」

維他奶國際（345）公布截至9月底止中期業績，純利1.72億元，按年增長0.7%。中期息維持派每股0.04元。維他奶績後收報6.68元，跌1.5%。

擴大規模長期潛力有信心

維他奶執行主席羅友禮表示，外部宏觀及競爭環境瞬息萬變，內地正處於關鍵演變發展的風口，而香港業務在面對上半年度的挑戰後，將於下半年加快增長。他稱，儘管面對短期挑戰，但對持續擴大規模的長期潛力充滿信心。

傳統零售渠道放緩

期內維他奶收入32.27億元，按年減少6.3%，主要由於內地業務受市況疲弱影響，表現面臨挑戰，毛利率51.1%，減少0.5個百分點。

維他奶指，內地市場整體收入17.78億元，減少9%，因佔其業務顯著份額的傳統零售渠道正在放緩，而該集團正在努力拓展規模的電商平台及連鎖零食店渠道的增長，未能完全抵消上述影響。但該集團指出，在有效推廣及具競爭力定價的帶動下，豆奶及植物奶類別的市場份額有所增長，茶類亦成功推出維他鴨屎香檸檬茶等創新產品，提升市場份額。

香港業務收入11.1億元，下降4%，主要由於維他天地業務、澳門及出口美國業務表現疲弱所致。該集團指，將繼續推動產品創新，以支持卓越商業表現，並維持香港業務的穩健基礎。

澳洲及新西蘭市佔率提升

澳洲及新西蘭業務方面，維他奶透露，由於去年的生產問題全面解決後產能已恢復，促使商業活動全面復甦，以及持續降低生產成本，澳洲及新西蘭以當地貨幣計算的銷售增長5%，在核心平台的市場份額有所提升，經營虧損較去年同期大幅減少至2200萬元。