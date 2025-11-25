Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

京東否認發換股債 市傳擬換京東健康集資逾78億元

更新時間：16:50 2025-11-25 HKT
發佈時間：16:20 2025-11-25 HKT

彭博報道，京東（9618）計劃發行可換股債券，集資最少10億美元（約78億港元），將以京東健康（6618）股份交換。但京東發言人否認，指傳聞「並不屬實」。

京東股價收報112.4元，無升跌；京東健康收報62.2元，跌0.56%。

彭博引述消息人士報道，京東正就兌換京東健康股份探討市場興趣，而有關計劃仍在討論中，最終細節或布改變。

京東持股67% 或減持4%股份

目前京東持有京東健康接近21.5億股，持股比例為67.16%。如以市傳集資78億元及京東健康現價計算，京東將變相減持1.25億股，持股比例或將降至63.2%。但換股價的行使價通常較現價高，即減持幅度低於估算。

阿里百度今年同發換股債 變相減持子企

早前亦有港股科技股，透過交換子公司股份發行換股債，包括阿里巴巴（9988）轉換阿里健康（241），集資120.2億元；百度（9888）轉換攜程（9961），集資20億美元（約156億港元）。另外阿里亦以自身股份，發行了換股價，籌集32億美元；騰訊（700）、百度、美團等公司亦參與點心債。

