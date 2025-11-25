港股反彈能否持續 還看阿里業績｜古天后

11月25日，天晴及非常乾燥，早上清涼，日夜溫差較大。美國聯儲局再有官員表態支持12月減息，科技股進一步反彈，美股周一繼續造好。道指高開高走，收市升202點或0.44%，報46448；標指升102點或1.55%，報6705；納指急升2.69%，報22872。重磅股中，Alphabet股價急升6.3%，盤後再升2.5%，市值逼近4萬億美元。Tesla亦急升6.8%；蘋果公司、亞馬遜及Meta分別升1.6%至3.2%，Nvidia反覆回升2.1%，但盤後回軟，股價又失180美元。藥廠默克（Merck）升2.7%，為表現最強道指成份股。

大摩：美股再走弱是加倉機會

截至上周五，標指從10月高位回調約4%，摩根士丹利策略員Michael Wilson認為，本輪調整已近尾聲，美股短期內若進一步走弱，將會係增加好倉機會，預期標指12個月後將升見7800，意味較上周五收市再升18%。佢估計聯儲局最終會減息，人工智能（AI）將推動效率提升，睇好非必需消費、醫療護理、金融、工業板塊及小型股。而花旗財富部門主管Andy Sieg於彭博訪問中認為，美股牛市仍有向上空間，因為暫未見牛市尾聲出現嘅亢奮現象，而且企業盈利預期依然強勁。

聯儲局理事Christopher Waller向霍士財經表示，最近公布數據顯示美國勞動市場疲弱，因此主張當局喺12月減息，隨後議息會議則逐次作出決定，並相信喺美國政府停擺結束後，明年1月開始有大量經濟數據出爐作評估。

近日一再有聯儲局官員支持12月減息，令市場對下月減息預期再升溫。美國10年期債息一度跌3.5個基點，至4.028厘，對息口較敏感嘅2年期債息亦轉挫3.7個基點，至3.501厘。加密貨幣「一哥」比特幣周日反彈逾4%，周一先跌後曾漲4.3%，至89232美元，不過據統計顯示，美國比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）本月已走資35億美元，差不多追貼今年2月的36億美元淨流出紀錄。美滙指數曾跌0.17%至100.01，日圓最多滑落0.52%至157.2兌每美元。

港股料25000至27000區間上落

港股昨日反彈，恒生指數高開高走，恒指高開232點後保持升勢，午後最多升550點，高見25770，收市升496點或1.96%，報收25716，重返100日線及5日線之上，亦剛好重回20周線及5月線，初步扭轉之前弱勢。至夜期時段美股做好，承接日期升勢及美股回勇，夜期再升逾百點，重返25800水平之上，今早黑期更逼近25900大關，料今早大市高開，能否保持升勢則視乎A股表現如何。如港股持續反彈，先挑戰26000心理關口及30日線約26092；如企穩或有望回補11月18日所遺下嘅下跌裂口26188-26252，順勢修復10日線26218，20日線26229及50日線26289，不過要成功修復此三條移動平均線企穩，仍要視乎A股及外圍股市表現。

今日收市後阿里巴巴（9888）將公布業績，由於市場早已預期其核心電商業務受內捲影響，或出現倒退，不過投資者較注重仍然為其AI業務發展。阿里旗下AI助手千問App公測首周下載破千萬，並超越ChatGPT、Sora及DeepSeek，成為史上增長最快AI應用程式，昨日受此消息刺激，其股價已錄得逾4%升幅，並為恒指貢獻逾100點升幅。如阿里巴巴能交出一個令投資者滿意嘅業務展望及盈利前景預測，或成為大市扭轉近日跌勢，回復升勢嘅契機。

不過，即使美股反彈，港股止跌回升，短期仍難擺脫上落市格局，已接近年結，機構投資者早已埋數待過年，加上今年AI熱潮下，不少基金已錄得不俗回報，料年結前唔會有太大動作，或待明年1月開季後，再作部署。預期港股喺今年餘下時間，或於25000至27000此區間內上落，向上欠缺動力突破，而目前亦未見有大幅下挫條件。短期26200-26500阻力仍大，至於下方25200-25500料見支持。

古天后