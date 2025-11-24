Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股獲多家大行齊祝福 德銀最牛看明年標指8000點 納指早段升1.8%

股市
更新時間：22:37 2025-11-24 HKT
發佈時間：22:37 2025-11-24 HKT

美股AI泡沫論正在減退，多家大行此時紛紛唱好明年股市表現，並定立進取目標價，最牛的德銀看明年底標指可見8000點。道指早段升逾100點，Google母企Alphabet（GOOG）及特斯拉（TSLA）急升半成。

道指報46412點，升167點；標指報6670點，升68點；納指報22664點，升391點或1.8%。

Google母企升半成

Alphabet急升5.3%，再裂口創新高；特斯拉亦勁升近5%。亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）、Meta（META）均升1%以上。

大摩：拋售潮將結束

摩根士丹利認為，美股拋售潮或將結束，市場再次出現逢低買入的良機，並予明年標指目標7800點，潛在升幅約18.1%，主要由減息及AI發展推動企業效率提升。該行指出，標指已從10月高位累跌4%，代表調整即將完結，但短期仍存在波動。

滙豐看標指明年7500點

德銀予標指明年底目標價為8000點，潛在升幅21%，解釋指美國企業盈利強勁，而且AI不斷改良。滙豐報告亦估計，明年標指目標7500點，並表明「無論是否存在AI泡沫，但歷史表明，上升動力可以持續相當長的時間。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
8小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
16小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
9小時前