美股獲多家大行齊祝福 德銀最牛看明年標指8000點 納指早段升1.8%

美股AI泡沫論正在減退，多家大行此時紛紛唱好明年股市表現，並定立進取目標價，最牛的德銀看明年底標指可見8000點。道指早段升逾100點，Google母企Alphabet（GOOG）及特斯拉（TSLA）急升半成。

道指報46412點，升167點；標指報6670點，升68點；納指報22664點，升391點或1.8%。

Google母企升半成

Alphabet急升5.3%，再裂口創新高；特斯拉亦勁升近5%。亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）、Meta（META）均升1%以上。

大摩：拋售潮將結束

摩根士丹利認為，美股拋售潮或將結束，市場再次出現逢低買入的良機，並予明年標指目標7800點，潛在升幅約18.1%，主要由減息及AI發展推動企業效率提升。該行指出，標指已從10月高位累跌4%，代表調整即將完結，但短期仍存在波動。

滙豐看標指明年7500點

德銀予標指明年底目標價為8000點，潛在升幅21%，解釋指美國企業盈利強勁，而且AI不斷改良。滙豐報告亦估計，明年標指目標7500點，並表明「無論是否存在AI泡沫，但歷史表明，上升動力可以持續相當長的時間。