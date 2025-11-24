「A+H」新股接連潛水 投行：趕年底上市或需折讓30%

近來「先A後H」新股接連首掛「潛水」，中資投行股票資本市場部（ECM）人士表示，現時推銷該類新股較一、兩個月前難，又提及中小型市值的A股，若要趕搭今年尾班車上市，其AH股價折讓或較現時20%至30%的折讓幅度更大。

5隻「A+H」新股首掛破發

隨着龍頭A股已陸續登陸聯交所，不少中小型A股現時緊隨其後，惟市場未必受落。自年初至上周一，暫有5隻「先A後H」新股首掛「破發」，較招股價跌0.1%至11.7%不等，包括三花智控（2050）、安井食品（2648）、廣和通（638）、均勝電子（699）和中偉新材（2579）。

以上周五收市價計，除了三花智控A股市值達1763億元（人民幣，下同）外，其餘4股的市值介乎212.9億至428.7億元。另外，相較於H股開始招股前一日的A股收市價，廣和通的H股招股價均折讓高達35.5%至40.4%；其餘4股的折讓率介乎18.5%至36.9%。

值得留意的是，廣和通、均勝電子和中偉新材在新股改革後上市。而廣和通採用回補機制B上市，即不設強制回撥，為該機制第一個首掛「潛水」新股，亦令市場對於「先A後H」新股開始有戒心。本月中，已在內地掛牌的百利天恒（2615）更煞停香港上市，指鑒於現行市況，決定延遲全球發售。

現時推銷「A+H」新股較難

被問及外資對本地新股是否仍很有興趣，該中資投行ECM的人士指出，外資通常對集資3、5億美元以上的新股才感興趣，對「先A後H」新股的興趣「還好」，又指在「先A後H」近來相繼首掛「潛水」後，現時推銷A股較一、兩個月前難。並指中小型市值的A股要今年尾前上市，不排除其AH股價折讓幅度較現時20%至30%折讓更大。

聯交所網站顯示，除了百利天恒外，已通過上市聆訊的A股，包括市值198億元的納芯微，以及在新三板上市的金岩高新。中證監網站顯示，由9月底至今，有5間公司取得境外上市備案通知書，但暫未在港闖關成功。