520浪浪加油站十八鄉狗場疑環境惡劣 47歲女負責人被控虐畜等7罪

愛護動物協會年內接獲數百宗投訴，指元朗狗場「520浪浪加油站」環境惡劣，漁護署月前聯同警方進入「520浪浪加油站」八鄉元崗新村狗場，發現多隻犬隻身形異常消瘦，帶走11隻狗檢查。狗場47歲女負責人涉嫌在「520浪浪加油站」十八鄉木橋頭村狗場虐畜被捕，今日於屯門裁判法院首次提堂，被控6項虐畜及1項虛報有人犯罪罪。被告暫准毋須答辯，押後至本月20日再訊，期間獲准以現金500元保釋候訊。

涉無提供足夠水糧及適當遮蔽處虐待5隻貓

被告梁翠儀被控於或約於2026年2月6日，在新界元朗僑興路木橋頭村110號520浪浪加油站殘酷地惡待五隻猫，導致牠們受到不必要的痛苦；身為該處所的佔用人或管理者及關押動物（寵物）處所的負責人/佔用人，無合理辯解而違反規定，未能保持該關押動物的處所清潔、適當通風及排水良好，明知而容許動物（寵物）在其控制下或在其所內被據有或被畜養，而所採用的方式可能導致該等動物受到不必要或原可避免的痛苦；身為關押或拘禁動物多隻動物的人及管有或控制動物的人，無合法權限或合理辯解，而沒有每天向該動物提供足夠供其飲用的清潔水分，以及提供足夠的食物，未有按照規定為該動物提供足夠的食水/食物/適當的遮蔽處/關押於不適當的籠內。

涉狸貓換太子隱瞞真正Bonnie已死事實

被告再被控於或約於翌日，在香港明知地向警務人員，即警員李清銀，虛報有人犯罪，即於2026年1月21日至5月15日期間，在調查有關懷疑殘害動物（金毛尋回犬"Bonnie"）案件中，向執法機構（包括警務人員及愛護動物協會人員）提供虛假及誤導性資料，包括多次虛構該犬集的所在地點及治療狀況，並以另一犬隻冒充該患病犬隻（"Bonnie"）帶往診所接受檢查，意圖隱瞞真正的"Bonnie"未獲適當治療並已於2026年2月下旬死亡之事實。被告另被控於或約於同年1月17日與2月28日之間在香港新界元朗僑興路木橋頭村110號520浪浪加油站殘酷地惡待1隻狗，導致牠受到不必要的痛苦。

案件編號：TMCC1559/2026

法庭記者：陳子豪