每日雜誌‧人物誌｜義工隊助輪椅使用者「飛」越階梯 攜樓梯機助出行無障礙

全港現存逾千幢沒有電梯的舊式唐樓。對於輪椅使用者而言，哪怕兩級階梯，也是無法跨越的「高牆」。有傷殘人士因無法下樓險些錯過覆診，亦有長者不願外出，寧願困在狹小單位內，全靠社福機構送飯及補給日用品。「建祝義工隊」唐樓樓梯機計劃義務總幹事黃麗珍（Jenny）退休後全力投入義務工作，與團隊帶着樓梯機登上一座座階梯，看到受助者重拾笑容，深感一切付出皆值得。她堅定地說：「出行是每個人的基本權利，希望大家都能無障礙地出去曬太陽，與家人共享天倫之樂。」

義工團隊希望以生命影響生命。 受訪者提供

據估計，全港18區約有逾千幢唐樓，大多缺乏無障礙設施，階梯窄且陡，成為阻隔長者與傷健人士出行的最大障礎。「建祝義工隊」唐樓樓梯機計劃義務總幹事黃麗珍（Jenny）說，除了標準唐樓，社區中還存在不少「隱形困境」，不少舊式公屋與屋邨存在「單雙數層電梯」、「頂樓須爬樓梯」，以及「大廈門口設有數級至十數級樓梯」等結構問題，均阻礙行動不便者出行。

該義工團隊走進社區，希望助受助者無障礙出行。Jenny舉例，近日接獲一名內地來港勞工求助，他因工傷導致半身神經受損、雙腿無力，在港無親無故，獨自居於深水埗無電梯的劏房內，三餐無人照顧。他在覆診前一天下午向「建祝」求助，團隊決定「特事特辦」，跳過常規預約期，當晚完成評估並緊急招募義工；翌日即使大雨滂沱，義工們依然準時到場將他帶下樓。當看到事主落樓後打算冒雨坐巴士前往醫院，義工「華哥」開來自己的私家車，親自接送其往返醫院覆診，並在結束後將其送回家中。

黃麗珍與義工華哥（左）及阿楊（右）合影。

覆診列核心服務 也有搬家去剪髮

建祝義工隊自2022年提供免費樓梯機服務，Jenny提到，計劃起源於2018年間，香港社會服務聯會曾聯合社福團體試辦樓梯機試點服務，但因營運成本過高，各機構無力承擔而叫停；直至疫情期間，建祝義工隊為全港超過1900幢唐樓的樓梯地下安裝搓手液機，深刻體會到唐樓住戶與長者出行的困境，遂開始籌備接手樓梯機計劃，並在社福機構協助下培訓義工，其後又得到慈善基金資助，讓有意義的計劃得以延續。

她坦言，團隊原先設定是希望帶長者落樓逛街、去公園享受消閒時光，但現實卻有大量申請是為了醫療覆診，「有老友記和我們說：『連覆診都不能準時去，哪有心情行街、飲茶？』」團隊因而彈性調整，將「看醫生」、「覆診」列為核心服務之一。她提到，不少申請需求亦與日常生活有關，例如去銀行解凍戶口、辦理身分證、剪髮、搬家，亦有部分是為一圓心願，如參加百歲宴、與家人吃團年飯等，甚至有人落樓參加比賽並獲獎。

唐樓梯間狹窄，操作樓梯機轉彎需經驗和技術。 受訪者提供

備「利是」鼓勵久未出門長者消費

Jenny透露，目前申請服務約7成由事主家人申請、3成由社工轉介；申請者中男士約佔43%，女士佔57%，不少服務對象為高齡長者，偶爾也有因意外或各種原因受傷的年輕人。每次完成服務後，義工會為受惠者拍攝即影即有相片，連同全體義工簽名的心意卡贈送；若發現長者超過2年未曾出門，「建祝」更會準備100元「利是」，鼓勵他們勇敢踏出家門「消費」。

義工操作樓梯機助行動不便人士上落樓。 受訪者提供

一趟看似簡單的「落樓」，背後必須作嚴謹的環境評估。Jenny說，在接獲申請或轉介後，團隊需透過影片或由專責義工到場量度，如梯級高度不能高於20厘米，梯間彎位闊度通常需達90厘米以上，同時需協調大廈管理處擺放樓梯機的空間。此外，她與團隊需要確認個案的身體狀況，如雙腳能否彎曲、有否插導尿管等，當中需特別留意體重，原則上限制於180磅以下，「因樓梯機重量已達32至43公斤，若再加上人體重量，對義工的體能需求亦更高。」

她提到，服務當日需3至4名義工擔任操作員和助手，前者須完成8小時理論與實務培訓，通過評核取得資格，負責控制機器；後者負責引導轉彎、留意個案腳部安全、在現場控場及警示等。她說，所有義工皆為無償付出，「我好佩服我們的義工，他們真是義不容辭，有時較緊急的個案，都很快找到人幫忙。」

義工每次服務後會提供貼有「即影即有」照片的心意卡給事主。 受訪者提供

隊員座右銘：「打死不放手」

「樓梯機隊有句座右銘，打死不放手（意指操作時無論如何絕不放手）、沒有做不到、沒有做不好！」Jenny分享更多個案，有位住在安老院的父親身體一日不如一日，大女兒希望在父親有生之年，接他回自己居住的大埔村屋吃一頓家常飯，惟該村屋的樓梯又窄又陡，轉角處還堆滿鞋櫃，按常規標準絕對「無法通過」，但義工不忍其願望落空，提前到場視察，拿着拉尺反覆模擬角度，終憑高超操作技巧完成任務，實現父女團聚吃飯的心願。

Jenny提及另一個案，有居於10樓天台「劏房」的夫婦，丈夫因病長期卧床，困於室內表示「生無可戀」，妻子照顧得心力交瘁。她提到，義工團隊搬樓梯機上樓、載個案下樓，待對方回家時再送其上樓並搬機器離開，來回爬了相當於40層樓梯，協助事主下樓辦理過渡性房屋手續，其後搬遷至有電梯的單位，「事主妻子感嘆，終於可以帶先生落樓曬下太陽，不用每天只看天花板了。」

談及目前的營運挑戰，Jenny指主要在於資源、維修開支與空間。她提到，每次運送樓梯機出動需物流費用，加上國外進口的專業樓梯機零件昂貴。此外，團隊也正為樓梯機尋覓儲存與充電空間，「最好能在港島中心地帶，如灣仔、銅鑼灣近地鐵站處，更方便我們團隊出動。」

「我們義工就像是一枝枝橄欖枝，把愛傳播出去。」Jenny表示，「建祝」在社區中雖然微小，但卻是耀眼的星火，希望能以生命影響生命，「做義工不是我們單方面付出，而是受惠者給予我們服務的機會，幫到人的同時，其實也幫助了自己。」

一般唐樓以一條樓梯進出，義工使用樓梯機時偶遇住戶抱怨。 受訪者提供

偶有鄰居抱怨阻路 唐樓梯間雜物增操作難度

義工「華哥」和「阿楊」坦言，服務時偶爾會遇到惡言相向的鄰居，但收到受助者真誠道謝，所有辛苦便一掃而空。

阿楊說，在梯間操作樓梯機需要團隊密切溝通，由於上方的義工受視線所限，未必能看到機器是否已穩踏梯級，故必須由下方義工給予清晰指令，否則有安全風險，「但有時會被少數鄰居嫌嘈，亦有人抱怨我們阻塞通道，都需要我們耐心解釋。」他亦提到，不少唐樓的梯間被住戶私自堆放大型鞋櫃、雜物甚至單車，增加操作難度。

義工阿楊（左）和華哥（右）投入義工服務，難忘受助者由衷道謝。

擔任樓梯機義工體力消耗大，不過阿楊說，能看到事主出門前後的轉變，一切汗水也值得。他提到，曾有位50多歲的男士因經常跌倒，多年不敢出門，剛落樓時全身緊張僵硬、面色冰冷，但在義工帶他前往香港故宮文化博物館參觀並安全返家後，對方有180度轉變，笑逐顏開。他說，事主因手部神經退化無法正常寫字，事後仍用盡力氣，在卡片上寫下歪歪斜斜的道謝字句，令全體義工深受感動。

此外，有位罹患癌症末期的事主，每次移動伴隨劇痛，但見到義工依然「痛着笑」道謝。華哥為了讓她坐得舒服，特地在自己的私家車上預備小凳子，貼心接送她往返醫院覆診。兩人說，雖然該事主其後因病離世，但已在義工心中留下珍貴的回憶。

記者：林家希