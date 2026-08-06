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奧迪足球峰會︱拜仁大戰維拉 啟德體育園溫提入場安排

社會
更新時間：16:03 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:03 2026-08-06 HKT

香港足球盛會2026昨日（6日）圓滿落幕，但本周五亦有一場矚目的國際足球盛事「奧迪足球峰會 2026」在啟德主場館上演，由德甲班霸拜仁慕尼黑迎戰英超勁旅阿士東維拉。大戰前夕，拜仁慕尼黑將於今晚（8月6日）舉行公開訓練，讓球迷近距離一睹球星操練風采，親身感受頂級球會的備戰節奏與澎湃魅力。

▼即睇拜仁將帥現身尖沙咀▼

正賽對決

  • 2026年8月7日（星期五）晚上8時｜拜仁慕尼黑 對 阿士東維拉

公開訓練環節

  • 2026年8月6日 （星期四）晚上６時｜拜仁慕尼黑

啟德體育園提醒觀眾出發前做好準備，並預早規劃行程，並特別留意：

（一）提前領取實體門票，以免因現場取票人流眾多而延誤取票；

（二）入場及安檢：「奧迪足球峰會 2026」正賽將於活動開始前兩小時開放入場（即下午6時）；而拜仁慕尼黑公開訓練則將於活動開始前一小時開放入場（即下午5時）。請提前規劃行程，並預留充足時間進行驗票及安檢（場地地圖請參閱附件一），以免因等待時間而影響觀賽體驗。

（三）留意限制攜帶物品：觀眾請留意場地限制攜帶物品規定，例如任何專業攝影器材、自拍棍、三腳架、任何尺寸之球類及哨子等。特別留意，因保安需要，今次球賽安排與過去演唱會的安排不同，任何容量的水瓶及容器（不論附帶瓶蓋與否）均不得帶入場內。

（四）留意天氣及寄存服務安排︰ 預料活動期間天氣炎熱，觀眾出發前請留意最新天氣資訊，穿著輕便透氣衣物及作適當防暑準備。若攜帶雨傘，請留意長度超過35厘米的雨傘不可帶入場內。場外設有雨傘存放設施、電子儲物櫃及付費寄存服務供有需要人士使用。

有關「奧迪足球峰會 2026」的場地規則及限制物品，可參閱主辦方的官方資訊；觀眾請查閱運輸署公布的最新交通消息：https://www.td.gov.hk/filemanager/en/content_13/TKKK/TA%20-%20Audi%20Football%20Summit_20260806_07_zh.pdf

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