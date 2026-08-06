涉製作及向房委會提交假申報表 40歲男被控偽造及使用虛假文書

40歲男倉庫管理員涉嫌於3年前製作並向房委會遞交虛假公屋「富戶政策」申報表，上面附有假冒簽署。男子被控偽造及使用虛假文書等2罪，今於觀塘裁判法院提堂。裁判官劉淑嫻應申請押後案件至9月28日再訊，以待辯方索取文件。期間被告獲准以1000元等條件保釋。

被告梁志榮，被控於或約於2023年8月1日在香港製造虛假文書，即附有假冒梁貴有簽名的公屋住戶資助政策及維護公屋資源的合理分配政策，2023年度(4月)申報表，意圖由被告或他人藉使用該文書而誘使香港房屋委員會的職員接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對香港房屋委員會不利。他另被控於同日同地，知道或相信上述申報表屬虛假，而使用該文書。

案件編號：KTCC1586/2026

法庭記者：雷璟怡