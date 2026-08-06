食環署黑科技捕蚊 「吞天蛙」模擬人體呼吸誘蚊 內地爆紅曾日滅兩萬隻

內地杭州有公園早前引入被形容為「黑科技」的「吞天蛙」智能生物捕蚊機，令公園「幾乎無蚊」而爆紅，該捕蚊機實測在兩小時成功捕捉116隻蚊，單日最高曾滅兩萬隻蚊，被官媒點名大讚。食環署近期亦以啟德車站廣場及彩雲 (一) 邨作試點，引入「吞天蛙」碳循環捕蚊機作試驗。

「吞天蛙」曾在杭州公園日捕兩萬隻蚊

環境及生態局在社交平台表示，食環署一向積極引入實用新科技，以提升服務質素與運作效率，改善環境衞生。署理環境及生態局局長黃淑嫻昨日（5日）亦聯同食環署署長袁旭健視察「吞天蛙」運作情況。

模擬人體呼吸 吸引蚊子主動飛近

「吞天蛙」透過二氧化碳及溫度模擬人體呼吸，以吸引蚊子主動飛近；其內置的紫外線燈亦可輔助引誘蚊子；藉機內風機高速運轉，飛近的蚊子會被吸入收集盒內；以及其機身顯示屏可即時顯示捕捉數量，反映收集數據。食環署現時將「吞天蛙」的試點設於啟德車站廣場及彩雲 (一) 邨，並擬稍後購置多兩部設備安放於其他試點進行測試。

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清掃機械人自動避礙、發聲提醒途人

另外，署方引入的自動清掃機械人可自動化執行戶外清掃工作及投放垃圾於垃圾桶中。現時試驗中的機械人曾在2024年的「深圳國際人工智慧環衞機器人大賽」獲得人工智慧環衞機器人大賽一等獎及在2025年的「香港創新發明展覽會」獲得銀獎。

機械人除適用於寬闊、平坦的地方，如行人路和海濱區域，亦能處理坡度1:10或以下的斜道。人員可通過遠端管理平臺預設及調整其工作時間表、路線和任務，和檢視其工作狀況，如已清掃面積、垃圾收集量等。機械人可通過傳感器等裝置自動檢測靜態或移動障礙物，從而自動避開、停止或繞行，以及發出聲光警報提醒途人。

至於機械人的試點，食環署曾於沙田馬料水海濱長廊試驗，而現時正於啟德新發展區測試。食環署會再租用多兩部機械人，使測試可擴展至其他合適地點。食環署會繼續分析新科技的測試數據，評估機器效能及適用場景。