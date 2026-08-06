公屋聯會提五年規劃建議 倡公屋及資助出售房屋五五比 恢復3年上樓目標

公屋聯會公佈政府制定香港首份五年規劃土地和房屋的政策建議。聯會建議，將出租公屋與資助出售房屋比例調整至五比五，設置入息限額較寬鬆、租金水平稍高的出租項目，同時有序地重推出售公屋計劃，紓緩房委會的財政壓力。

聯會副主席梁文廣表示，隨著公營房屋供應「頭輕尾重」問題逐步改善，公屋輪候情況已見紓緩。他支持在供應充裕的前提下，將出租公屋與資助出售房屋的比例調整至五比五，令更多市民有機會購置可負擔的單位；而由於整體單位數目上升，出租單位的實際供應量不會因而減少。

倡有序重推出售公屋計劃

梁文廣進一步建議，政府應優化房屋階梯，例如參考房協乙類屋邨單位的模式，推出入息限額較寬鬆、租金水平略高的出租項目，並可考慮以「先租後買」的新方式推行計劃。他又提議，政府可有秩序地重推「出售公屋計劃」，既可紓緩房委會的財政壓力，亦宜先以小規模形式試行，並研究如何處理業權統一的問題。公屋聯會常委胡綽謙則指出，政府應增加誘因，吸引現行「租置計劃」下仍未購買單位的居民入市，因為樓宇隨着樓齡老化，價值將逐步下降；當局亦可提供單位翻新等優惠，提升購買意欲。

梁文廣另建議，長遠而言，政府應將私人樓宇市場與居屋第二市場分隔，不再容許資助房屋在補價後公開轉售；同時，可放寬未補價單位加按或重新按揭的條件限制，並將「長者業主樓換樓計劃」擴展至所有年齡層，容許年輕人購買有關單位。

重設督導委員會訂定策略與指引

公屋聯會主席文裕明認為，政府應重新設立督導委員會，就香港人口結構變化、不同年齡群組的住屋需要，以及市民負擔能力等範疇，進行前瞻性研究與探討，以釐定長遠策略及指引。他強調，政府必須以恢復「三年上樓」為核心目標，除確保房屋項目如期落成外，亦要加快公屋單位流轉，及早兌現「三年上樓」的承諾。他同時認為，在五年規劃中，政府應為房屋範疇的指標訂立績效指標（KPI）。

公屋聯會亦建議，政府可利用北部都會區的公營房屋資源，作為舊邨重建的遷置資源；並將資助出售房屋的實用面積下限提升至不少於350平方呎，同時放寬公屋人均編配面積至不少於10平方米。此外，應優化資助出售房屋的設計，增設閱讀室、溫習室及活動室等公共空間。

為長者戶設退場機制 助收回公屋單位

公屋聯會又認為，未來政府可考慮以政策支持，鼓勵私人發展商興建長者住屋。

聯會指出，房委會現行重建屋邨的安置策略下，單身人士及二人家庭可領取一筆替代配屋津貼，代替入住公屋，由領取津貼當日起兩年內，不得再申領該津貼或接受任何形式的資助房屋。據悉，申領該津貼的住戶多為打算移居內地養老的長者。隨着港人赴內地養老漸成趨勢，政府可從政策層面為長者戶設立退出公屋的機制，容許他們領取替代津貼並遷往內地，此舉將有助房委會收回更多公屋單位，同時減低興建公屋的成本開支。

房屋局局長何永賢早前稱正聽取社會各界意見，探討未來將出租公屋與資助出售房屋比例由六四比，調整至五五比。

記者、攝影：曾偉龍

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