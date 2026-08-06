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6菲傭被指無牌經營牙醫診所 辯方指入境處非法羈留被告 口頭招認非自願作出

社會
更新時間：14:06 2026-08-06 HKT
發佈時間：14:06 2026-08-06 HKT

6名菲律賓籍外傭涉嫌在深水埗無牌經營牙醫診所，被控違反逗留條件等3罪。其中兩人認罪已被判刑，兩人獲裁定表證不成立，無罪釋放，餘下兩人繼續受審。辯方爭議口頭招認自願性，指入境處人員非法進入涉案單位，他們無法解釋何謂「合理懷疑（reasonable suspicion）」，無合理原因而羈留被告以及在查問後才發出通知書告知權利。裁判官彭亮廷押後案件至明天下午續審，屆時將就口頭招認自願性裁定表面證供是否成立。

入境處職員稱於拘捕現場已向被告解釋羈留原因

被告依次為48歲BOHOL MARITES GUIANG、35歲RAMOS CARLES LIE AGTANG、60歲NECESITO MARISSA GUIANG、38歲PATIGA CHERRIE MEL MAGNO、47歲CERDINA ROWENA MARCAIDA，和41歲NAONG JUCEN LIHAYLIHAY。

首被告和第3被告早前已認罪及判刑；另4人否認「違反逗留條件」、「協助及教唆未經註冊為牙醫的人以牙醫身分執業」、「協助及教唆他人違反逗留條件」3罪受審，第5及第6被告在審訊期間被裁定表證不成立，獲無罪釋放。

入境事務助理陳志剛稱進行記事冊查問前已作警誡。雷璟怡攝
入境事務助理陳志剛稱進行記事冊查問前已作警誡。雷璟怡攝

辯方大律師麥晶晶（Yasmine Zahir）今繼續盤問負責拘留次被告的入境事務助理陳志剛，陳指直至2025年8月17日，他在外傭專責組工作了8個月，當日並非他首次作出拘捕。陳早前確認在作出「notebook enquiry（記事冊查問）」後，才向被告發出被羈留人士通知書。他今認同在帶次被告返回入境處辦公室後，他再草擬並發出被羈留人士通知書，他不同意當時才首次向次被告解釋羈留原因。陳表示在拘捕現場有解釋，但同意他只無詳細提及被告如何違反逗留條件，「因為上司及後先指示我」。

辯方指出陳早前供稱在現場有向次被次表示「you are not legal to work here as a dental assistant （你在這裡擔任牙醫助理屬違法）」，但在最後的被羈留人士通知書上則稱被告涉嫌當無牌牙醫，陳指是因上司稱有其他控罪。

澄清進行記事冊查問前已作警誡

辯方續質疑陳當時知道次被告的報稱住址，卻在通知書上填寫「無固定居所」，陳解釋「唔能夠喺當時verify」，需等待上司核實。陳另否認被羈留人士通知書、無犯罪紀錄證明書等是在次被告在辦公室完成接見後才予她簽署，他指曾在涉案單位簽署部份文件，陳不同意無解釋文件。

辯方又指被告8月17日在入境處大樓，已要求聯絡僱主，惟陳表示「之後先」，陳否認。陳重申記事冊的記錄，是次被告自願撰寫，辯方回應「So you say（這僅是你的說法）」。

陳志剛早前同意只記錄了查問開始的時間，無記錄被告接受這是準確紀錄以及自願作答。他當時解釋「因為呢個係 notebook enquiry instead of caution statement（是記事冊查問而非警誡供詞）」。陳今日在覆問中澄清：「喺notebook enquiry之前我絕對有caution」，因此記事冊的記錄屬警誡下作出。

辯方爭議入境處非法羈留被告

入境事務助理陳怡（音譯）確認拘捕行動當日處理第3被告，她進入第3被告身處的房間，房內無其他人。陳否認同事將第4被告帶到房間，她亦否認對第4被告大聲吆喝：「Don't lie because we know already！（不要說謊因為我們已經知道）」。陳強調只向第3被告作出羈留通知以及查問。

控方就著特別事項，即被告口頭招認的真確性和自願性，已舉證完畢，另表示一般事項將不會再傳召證人。裁判官彭亮廷關注控方所指的「情報」能否構成「合理懷疑（reasonable suspicion）」，直言入境處人員無提及過在深水埗街頭所見的3名東南亞女子便是疑犯，「those 3 women were passerby,  ordinary women（那3名女子是途人、普通女子）」。彭官質疑有何證據將情報聯繫至涉案單位，並且賦予入境處人員在無搜查令之下進入單位的權力。

彭官總結辯方爭議點，指入境處人員非法進入單位，他們明知正進行反非法勞工行動，而未有第一時間表明身份，使被告感壓力及恐懼。辯方認為情報未能構成合理懷疑，羈留人員的記事冊無提及時間或地點，被羈留人士通知書是在查問後才發出，當時亦無傳譯員協助，因此口頭招認並非自願和準確。

彭官留意到控方僅回應入境處人員有記錄表明身份的時間，亦曾確認被告懂得英語。控方坦言：「I just dont have further submissions to make（我無進一步陳詞）」。彭官押後案件至明日下午續審，將裁定口頭招認的真確性和自願性的表面證供是否成立。

案件編號：STCC3225/2025
法庭記者：雷璟怡

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