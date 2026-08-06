思覺失調患者被誤診腸胃炎 同日糞便嵌塞致腸阻塞亡 醫生稱忘記有否問排便病史

有糞便嵌塞病史的中年思覺失調患者前年因肚痛及嘔吐到屯門醫院求診，醫生誤診為腸胃炎並同日批准他出院，患者凌晨時被發現暈倒在廁所，送院後不治亡，死因是糞便嵌塞導致腸阻塞。案件今早在死因庭展開首日聆訊，醫生供稱患者求診時腹部柔軟，認為死者出現糞便嵌塞的機會低，故沒有為死者進行探肛檢查。周官關注醫生有否詢問死者的最後排便情況，醫生回應「唔太記得有無問過呢個病史」，惟確認醫療紀錄沒有寫上相關資訊。

因肚痛、嘔吐及發燒等原因求診後死亡

案件由死因裁判官周至偉主理，由5男女陪審團共同審理，醫管局及屯門醫院並列利害關係方。死者張志強終年44歲，生前為欣榮康復中心的院友，曾有糞便嵌塞的病史，且患有思覺失調及智商低下的情況，曾於青山醫院接受治療。

死因研訊主任庭上讀出死者哥哥的供詞，死者於2024年3月2日上午由復康中心看護陪同到屯門醫院急診室求診，當時死者出現肚痛、嘔吐及發燒的情況，惟醫生處方藥物後認為毋須住院，死者跟醫生指示離開醫院。死者返回院舍後，仍有持續腹脹及發燒的情況，及至深夜仍嘔吐不適，凌晨再度前往屯門醫院求診，惟於凌晨2時許離世，死因為糞便嵌塞導致腸阻塞。

醫生知有糞便嵌塞病史但死者腹部柔軟故無探肛

恩榮康復中心社工黃欣杰供稱，死者於2012年入住院舍，及至2024年3月2日上午感到嘔吐不適，故即時召喚救護車送死者前往屯門醫院求診，及後醫生診斷死者沒有大礙，並處方腸胃藥等，於同日批准死者出院。死者回到院舍後，服用藥物並休息，惟至凌晨1時許被發現暈倒在廁所，院舍再度將死者送往醫院。

時任屯門醫院急症室醫生麥浩恒供稱，事發當日死者有便秘、腹部不適及嘔吐等情況，經檢查後確認白血球、心電圖、快速血糖測試正常，腹部柔軟且沒有硬塊，故臨床診斷為腸胃炎。周官關注，麥沒有在醫療紀錄上紀錄死者的最後排便情況，麥回應「唔太記得有無問過呢個病史，一般都會問，有機會寫漏咗」。麥補充，有留意到死者過往的醫療紀錄，知道死者曾有糞便嵌塞的病史，服用精神科藥物有機會增加有糞便阻塞，惟當時死者的腸鳴聲正常，腹部柔軟，認為死者出現糞便嵌塞的機會低，故沒有為死者進行探肛檢查。

案件編號：CCDI-468/2024(SH)

法庭記者：黃巧兒