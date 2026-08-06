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「K金大王」非禮女助理罪成囚兩周 上訴爭議有機會純屬意外

社會
更新時間：12:50 2026-08-06 HKT
發佈時間：12:50 2026-08-06 HKT

人稱「K金大王」、胡良利（萬益）有限公司董事胡楚南，涉在辦公室捉住女助理腰問「你條腰幾吋」，再將女助理拉向自己，導致頭部碰到她胸部，其後更拍到女方臀部。他經審訊後被裁定非禮罪成，判囚2星期。他不服定罪及刑罰提上訴，其代表大狀指涉案摸胸摸臀事件很可能是意外接觸，又指胡一生奉公守法，不會突然反常犯案，破壞其一生建立的聲譽及事業。高等法院暫委法官王詩麗需時考慮，將擇日頒布書面判詞，期間胡獲准繼續以現金1000元保釋外出。

上訴方：摸胸摸臀有可能是意外接觸

上訴人胡楚南一方質疑，原審裁判官沒有妥善考慮其警誡供詞，即使控方案情是指胡楚南故意觸摸女事主X的胸部及臀部，但摸胸摸臀有可能是意外接觸，而且胡楚南現年81歲，手腳笨拙、行動不靈活且須以輪椅出入 ，強調「成件事有機會是意外發生」，證據根本不足以支持非禮控罪，質疑原審裁判官對胸臀接觸是否屬「意外」缺乏分析。

指胡楚南一生奉公守法不會突然反常犯案

上訴方亦指，胡楚南一生品格正面良好，積極參與慈善工作，曾向北京、上海、廣州、內蒙古等地捐出人民幣2,000萬元，對國家有重大貢獻，畢生擔任不少公職，可見他得到國家充分肯定。胡一生奉公守法，亦不會突然反常犯案，破壞其一生建立的聲譽及事業。上訴方提出，辯方原審時建議裁判官判處社會服務令，最終裁判官卻判處監禁，認為刑罰過重。

律政司稱胡當時已色迷心竅

律政司則指明，原審裁判官在裁斷陳述書曾考慮其警誡供詞，即使上訴方質疑女事主捏造事件，聲稱胡楚南不是主動摸女事主X的胸臀，但事實上胡楚南當時已色迷心竅，接觸到X身體多個敏感部位，故認為胡是否意外地接觸到X的胸臀也沒有分別，力陳定罪及刑罰均為合適。

案件編號：HCMA436/2025
法庭記者：劉曉曦

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