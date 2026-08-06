新油麻地公眾貨物裝卸區鋼管鬆脫擊中男工致死 家屬入稟向僱主索償

2024年6月新油麻地公眾貨物裝卸區內，55歲男工人遭意外鬆脫的鋼管擊中頭部，送院搶救後不治。死者家屬昨入稟區域法院向死者僱主索償，指死者在受僱期間受傷，而事件因僱主疏忽、或違反法定責任所致；惟入稟狀未有列明索償金額。

原告為死者吳啟榮及其家屬唐雪芳，被告為Luen Yau Machinery Construction Company Limited（聯友機械建築有限公司）。

事件中受傷男工被送院。

指死者受傷因被告疏忽、違反僱傭合約所致

入稟狀指，死者在2024年6月24日於新油麻地公眾貨物裝卸區工作期間受傷，而事件因被告疏忽、違反僱傭合約及或違反法定職責所致，現入稟追討賠償及相關利息連訟費。

翻查資料，當日​下午2時許，死者疑於貨物裝卸區協助搬運一批6米長的大型鋼管期間，鋼管意外鬆脫墮地及砸中死者頭部，死者隨即昏迷倒地。事後聯友機械建築因違反《工廠及工業經營條例》被勞工處檢控，去年被判罰款16萬元。

案件編號：DCPI2895/2026

法庭記者：王仁昌