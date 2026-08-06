警方打擊三合會高利貸集團拘25人涉放債逾2億 招攬4學生上門淋油追債

警方有組織罪案及三合會調查科主動出擊調查一個由三合會操控的高利貸集團，過去兩日展開執法行動，搗破集團三個營運中心，拘捕25名男女，當中有4名學生，年齡最細僅13歲，他們在社交平台被搵快錢廣告吸引，被招攬上門淋油追債。警方調查顯示，該集團在過去一年內向約2000人放債超過2億港元貸款，年利率高達百分之282，遠超法例所容許。

代號輝戰行動 搗三據點拘25人

警方有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉表示，由今年四月開始，有組織罪案及三合會調查科針對一個由三合會操控的高利貸集團展開深入調查，於過去兩日（4及5日)突擊搜查一個高利貸集團位於旺角、火炭的三個營運中心及集團成員的住所，共拘捕20男5女，年齡介乎13至69歲。被捕人分別報稱商人、文員、裝修工人及學生。被捕罪名包括「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等，當中有多名有黑社會背景的集團主腦及骨幹成員。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方發現高利貸集團的營運規模龐大，於一年間向約2,000名人士放債超過2億港元。警方於行動中，在高利貸集團位於旺角的放貸中心檢獲現金約194萬港元，並凍結集團及骨幹成員銀行內的犯罪得益共約840萬元。

持牌公司作掩護實施超高年利率

經過詳細情報分析及深入調查，探員發現有三合會社團以持牌信貸公司作掩護，進行非法放債活動。該集團以免入息審查為招徠，吸引市民借貸，但在借貸過程中收取高昂利息及手續費，更以不同藉口榨取受害人金錢。當受害人未能如期還款，集團不僅向受害人追加額外利息及罰款，更會以非法手段追收還款，包括刑事恐嚇及刑事毀壞，對受害人造成極大困擾及傷害。

署理總督察楊君浩講述案情時指，犯罪集團分工明細清晰，集團骨幹成員負責管理各借貸人的還款進度及整理財務紀錄，並根據借貸人士背景及還款情況，採取不同追數手法。至於兩個分別設於火炭及旺角的電話中心，則每日不間斷運作，由基層成員以Cold Call或透過社交媒體，向市民推銷貸款計劃。

他們以「無須審批」、「借貸優惠」等藉口作招徠，利誘市民參與借貸。但事實上，集團在發放貸款前會先扣起約百分之二十的貸款作為行政費用。因此，表面上借貸利息低於法定年利率百分之四十八，但實際上收取的年利率遠超此上限。有個別借款人向信貸公司借貸15,000元，扣除手續費3,000元後實際得到12000元，每兩星期還款3,180元，分5期還款，實際年利率高達百分之282，遠超法例所容許。當借貸人無法準時還款時，更會被額外收取最多達貸款總額約百分之 800的罰款，令部分借貸人因而無法依時還款。

集團成員起初會以電話或短訊追收欠款，其後追債行動逐步升級，包括以電話恐嚇，甚至上門淋潑紅油。值得留意的是，不少上門追債的成員年僅13、14歲，反映集團利用未成年人進行非法活動，情況令人髮指。盧嘉晉指，每名受害人的借貸金額由數萬元至十數萬元不等，警方正持續聯絡受害人以確定具體總損失金額。

對於青少年涉案，被捕25中有4名為學生，他們大多是在社交平台（如 Telegram 等）看到「搵快錢」的廣告後遭犯罪集團招攬，從而參與不同工種的違法活動。

暴力追討黑錢流向主腦豪奢生活

高級督察馮潤和表示，根據警方調查，案中集團營運手法精密，意圖以多重方法增加警方調查難度。位於旺角的放貸中心大門長期鎖上，門外裝有閉路電視，由職員及主腦長期監察，集團骨幹成員更在境外遙距操控放貸中心營運。放貸中心內部運作分工明細，有成員負責幫客戶填寫貸款申請，另有成員負責發放貸款事宜，另一些成員則負責扣起貸款的行政費用。犯罪集團企圖利用成員互不關聯的營運架構，阻礙警方構建完整的證據鏈條。至於兩個分別設於火炭及旺角的電話中心，在近期則不斷轉換營運地址，以逃避警方追查。

警方於搜查放貸中心及兩個電話中心期間，發現集團貸款規模龐大。警方在兩個電話中心，發現大量借貸人士個人資料，相信是用作推銷貸款計劃以及追收債務之用。根據現場檢取的資料及涉案公司戶口提存紀錄估算，集團於過去12月已向超過2,000人貸款，年貸款額逾2億港元。

經警方初步估算，一年內最少有超過800萬港元犯罪得益直接流向集團骨幹成員的個人戶口。警方同時發現，集團主腦及骨幹成員均居於豪宅，持有大量現金及奢侈品，出入以名車代步。現時警方已凍結相關人士的多個個人戶口及集團的公司戶口，總值超過840萬港元。連同在現場檢取的現金，警方在行動中總共檢取及凍結相關資產達1,034萬港元。警方會積極跟進，並對相關人士及關聯公司作出詳細的財富調查，追查黑錢流向。

精密架構難調查警方籲市民警惕

盧嘉晉強調，警方對從事高利貸活動絕不容忍，尤其是涉及三合會的高利貸行為。無論犯罪集團利用任何手法掩飾罪行，甚至在境外操控高利貸活動，警方都有辦法搜集足夠證據，充公犯罪得益，並將犯罪分子繩之於法。對於有4名學生參與收數活動，警方警惕年輕人切勿輕信網絡上的「搵快錢」陷阱，否則只會泥足深陷、誤導前程。



警方提醒市民，如有需要申請借貸，應向合法金融機構或信譽良好及持有有效放債人牌照的公司借貸，切勿輕信廣告上聲稱「低息」、「無需提交入息證明」或「特快批核」等宣傳而向高利貸集團借貸。市民一旦貪圖一時之快，向高利貸犯罪集團借貸，只會淪為犯罪集團的提款工具，助長集團成員的奢華生活，更會陷入無止境的債務深淵。