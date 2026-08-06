何永賢探訪青年創業團隊所創「小小建築師」訓練班 籲有志青年報名「共築．創業家2.0」

「共築．創業家」計劃自推行以來，一直吸納青年創業的創新意念，為不同商場注入活力，並陪伴青年在創業路上成長。房屋局局長何永賢早前探望獲商界伙伴「陽光房地產基金」支持的青年創業團隊「Archi Studios」，了解該計劃如何協助青年實踐創業夢想。

何永賢今日(6日)在社交平台發文，指「Archi Studios」由年輕建築系畢業生與創意人才共同創立，突破坊間常見的音樂、體育、藝術等興趣班框架，搭建出一個專屬4至13歲兒童的創意建築體驗平台，讓兒童及早探索建築領域。

創業青年Matthew和Salome向何永賢分享其教育理念，指出學習過程涵蓋想像、規劃、研究、繪圖至協作五大階段。透過一系列思考與嘗試，小朋友在動手製作模型時能體驗物理的趣味；構思建築時培養美感；規劃建築位置與座向時，更會學懂考慮建築與社區的關係，從而啟發小朋友關心身邊的社區，每一環都屬非常有意義的探索。

何永賢在參觀教室時，看着小朋友製作的模型，深刻感受到青年團隊啟發學童的用心。她勉勵團隊繼續努力，期望課程能在小朋友心中埋下種子，將來培育出充滿人文關懷、關心社區的建築師。

何永賢亦樂見創業青年在計劃中獲得成長。數個月後，她出席香港中文大學建築學院第三十屆建築學碩士畢業展時重遇Matthew，得知「Archi Studios」有份贊助該畢業展。獲計劃支持追夢創業的青年，如今亦回饋社會，支持其他青年展示才華與創作，令她感到十分暖心及欣慰。

何永賢藉此機會，鼓勵更多有意創業的青年把握機會，於今年9月30日或之前報名參加房委會的「共築．創業家2.0」計劃，遞交「創業計劃書大綱」。房委會將依據創新性、可行性、市場潛力、社會效益、財政安排及團隊管理作綜合評估，並為團隊配對最合適的商舖空間。更多詳情可瀏覽相關網頁。

