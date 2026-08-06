涉無故票控5名市民亂拋垃圾 41歲食環署管工獲准保釋 8.27區院提訊

41歲食環署管工涉嫌於2023年至2024年期間，無故票控5名市民亂拋垃圾，令他們被無理追討罰款，甚至遭法庭通緝，部分人士被指稱違法時根本不在香港。涉案男子遭廉署檢控5項藉公職作出不當行為罪，今早於西九龍裁判法院首次提堂，控方申請將案件轉介至區域法院，獲裁判官陳慧敏批准，被告將於8月27日在區院提訊，准以1萬元保釋、期間不准離港及接觸證人，另須到警署報到。

被告羅銳，被控於2023年12月至2024年2月期間，在執行公職過程中，無合理辯解或理由而故意作出不當行為，先後發出5張告票，記錄5名曾經被票控的人士涉嫌在公眾地方再次亂拋垃圾，而事實上他們並沒有干犯該罪行，而有關告票亦沒有妥為發給5人。

案件編號：WKCC3676/2026

法庭記者：黃巧兒