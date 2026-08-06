香港好物節2026︱部分品牌銷售額已超去年同期 貿發局：逐步開拓市場

香港貿易發展局於本月舉辦第三屆「香港好物節」，以「港趣風尚 探索好物」為主題，設立網上銷售平台並進行直播帶貨，讓消費者探索香港商戶的產品，今年更首次延伸至東盟地區，以新加坡及馬來西亞為重點市場。香港貿易發展局副總裁鍾永喜今早（6日）在電台節目透露，部分參與的品牌在好物節開始這幾天，銷售量已超去年同期，未來會逐步開拓市場。

100品牌參與東盟市場 八成屬首次

他指，香港有很多很好的產品，包括保健品、個人護理、化妝品、銀髮產品、潮流玩具等，都會透過今次好物節帶入東盟，而今年有100個品牌參與東盟市場的好物節，當中八成都是首次嘗試東盟市場，希望可協助他們探索市場對不同貨品的價位、合適的特徵。

鍾永喜續稱，開發一個市場不是短期行為，不同價位都會影響銷售，品牌需要的備貨量都有不同，希望透過活動提升本港中小企做電商的能力，如能使他們最終可獨當一面就是最好。

先進駐星馬 再延伸其他東盟國家

至於為何進駐東盟市場，他指去年東盟電商市場涉1,600億美金，是一個快速增長的市場，且香港很多中小企都對東盟有興趣，首次進駐這市場先選馬來西亞及新加坡，是兩地對香港的產品認受性較高，之後會延伸到東盟其他國家。

他更稱貿發局設有全年「電子商務快線」計劃，針對企業提供一系列支援，包括培訓活動、業務諮詢、商務考察、商貿配對等，有時候更會帶品牌到電商平台去學習等。

記者：郭詠欣

相關新聞：香港好物節2026︱首度拓展星馬市場 設30場「直播帶貨」 助港商掌握電商生態