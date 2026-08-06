Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

假簽證網站呃錢呃資料 私隱署3個月接16宗 鍾麗玲：主要涉美泰英三國

社會
更新時間：09:31 2026-08-06 HKT
發佈時間：09:31 2026-08-06 HKT

騙徒手法層出不窮，外遊都會遇到假簽證網站，私隱專員公署過去3個月接獲16宗相關查詢或投訴，當中6個虛假網站起轉交執法機構跟進。私隱專員鍾麗玲呼籲市民在辦理電子簽證時必須看清楚，有時搜尋引擎的置頂結果未必是官方網站，有機會是騙徒的廣告，建議如有需要可在總領事館網站內尋找。

投訴以美泰英為主 損失300至1700元

鍾麗玲今早（6日）電台節目中指，暑假多了人因外遊需要辦簽證，目前收到的查詢或投訴，以美國、泰國及英國為主，市民在搜尋引擎找到假冒網站，在內登記個人資料，甚至付款300至1,700多元不等，最後取不到電子簽證才發現可能是詐騙網站。

若提交信用卡資料或需「Cut卡」

鍾麗玲表示，縱使損失的款項不多，但是提交了很多的個人資料，涉及姓名、性別、國籍、出生日期，甚至信用卡資料，如果有擔心，市民或需要「Cut卡」處理。她續稱，若之後收到不明來歷的電郵、短訊更要特別留意。

相關新聞：

私隱公署：假冒電子簽證網站肆虐 6個已轉介執法部門

記者：郭詠欣 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
10小時前
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
11小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
10小時前
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
10小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
22小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
21小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
3小時前
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
影視圈
15小時前
港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」網民支持：好似呢排先有
港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」網民支持：好似呢排先有
生活百科
19小時前
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
影視圈
11小時前