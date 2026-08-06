假簽證網站呃錢呃資料 私隱署3個月接16宗 鍾麗玲：主要涉美泰英三國

騙徒手法層出不窮，外遊都會遇到假簽證網站，私隱專員公署過去3個月接獲16宗相關查詢或投訴，當中6個虛假網站起轉交執法機構跟進。私隱專員鍾麗玲呼籲市民在辦理電子簽證時必須看清楚，有時搜尋引擎的置頂結果未必是官方網站，有機會是騙徒的廣告，建議如有需要可在總領事館網站內尋找。

投訴以美泰英為主 損失300至1700元

鍾麗玲今早（6日）電台節目中指，暑假多了人因外遊需要辦簽證，目前收到的查詢或投訴，以美國、泰國及英國為主，市民在搜尋引擎找到假冒網站，在內登記個人資料，甚至付款300至1,700多元不等，最後取不到電子簽證才發現可能是詐騙網站。

若提交信用卡資料或需「Cut卡」

鍾麗玲表示，縱使損失的款項不多，但是提交了很多的個人資料，涉及姓名、性別、國籍、出生日期，甚至信用卡資料，如果有擔心，市民或需要「Cut卡」處理。她續稱，若之後收到不明來歷的電郵、短訊更要特別留意。

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記者：郭詠欣