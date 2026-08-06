Fun Coffee騙局｜騙案手法「舊酒新瓶」 吳傑莊提醒投資「本小利大」多為陷阱

聲稱總部位於越南富國島的咖啡投資企業「Fun Coffee」，被揭發以投資咖啡生意為名，實質涉及虛擬貨幣投資騙局。協助部分苦主的選委界議員吳傑莊今早（6日）在電台指，騙案手法多數是舊酒新瓶，呼籲市民要作投資決定前必須要三思，清楚了解投資的產品及機構是否受到政府監管，任何所謂「本小利大、高回報」的投資都要抱有懷疑，強調資本無論有多雄厚，對方都沒有責任分紅這麼大。

騙徒利用線下手段織網令人放下戒心

他指，近來的騙案都是很快，在網上認識詐騙就完了，今次用了很多線下手段去織網，甚至到社區派傳單防詐騙，接觸到不少長者、退休人士等，且這是跨國集團，很多人曾到過新加坡參加活動，看到有數百人出席線下活動，同樣或很多新加坡人來港看到類似情況，都令苦主放下戒心。

他透露騙徒去年先以拍攝宣傳短片及參與體育活動為名接觸市民，活動結束後向參與者發放400元酬勞，初步建立健康品牌形象，並慢慢讓苦主認為賺錢很易，開始聯絡身邊的朋友，有些更是超過10年沒有見面的朋友都被找出來，帶到該公司在旺角、尖沙嘴的咖啡店見面等，一段時間後再誘導苦主下載「Fun Coffee」應用程式參與「做任務」，以少量獎金引誘投資者嘗甜頭。

冀苦主可循民事渠道追回部分款項

他指，該公司更會要求苦主在虛擬資產交易所開戶，兌換虛擬貨幣再入金去該公司的應用程式「做任務」，有些苦主不懂處理或會交現金到其「上線」代為「做任務」，有些則自行學會開戶交易，大部分人之後在旺角一間虛擬貨幣找換店出金，轉回港元。

他表示，加密資產都是通過區塊鏈結算，縱使沒有實名制不知錢包的控制人是誰，但透過苦方支付的錢包地址，可追蹤下去，當有人要透過交易所提現，必須有一人登記，哪怕只是傀儡都能找到，雖然較傳統金融機構會難一點，但仍可追得到。他指當局若能凍結相關資產後，日後苦主可循民事渠道追回部分款項。

記者：郭詠欣

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