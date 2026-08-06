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天文台｜海南島附近低壓區大致移向南海中北部 料周末期間天氣極端酷熱 新界部分地區氣溫達36度或以上

社會
更新時間：12:11 2026-08-06 HKT
發佈時間：07:10 2026-08-06 HKT

廣東沿岸風勢微弱，天色普遍晴朗。而位於海南島附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台在中午12時發特別天氣提示，指該低壓區在今明兩日（8月6日及7日）大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，並與香港保持相當距離。天文台會密切監察其強度及動向。

天文台又預料今明兩日本港風勢仍然微弱，未來數日高溫天氣持續，受熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流影響，週末期間天氣極端酷熱，新界部分地區氣溫達36度或以上。市民特別是進行戶外活動時請留意身體狀況，慎防中暑。

分區氣溫
分區氣溫
天文台9天天氣預報。天文台網頁截圖
天文台9天天氣預報。天文台網頁截圖

在正午12時，熱帶低氣壓鯨魚集結在馬尼拉以北約290公里，預料向東南偏東移動，時速約22公里，橫過呂宋並逐漸消散。 同時，強颱風白海豚集結在沖繩島以東約550公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過日本以南海域。

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