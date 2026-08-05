衞生署突擊巡查多區 檢獲約百盒未註冊藥劑製品 一名38歲男子被捕

衞生署今日（5日）在尖沙咀、銅鑼灣、上水及元朗等多區進行突擊巡查，檢獲約100盒懷疑未經註冊、大多附有日文標籤的止痛藥，並拘捕一名38歲男子。涉案藥物懷疑含有「布洛芬」和「二氫可待因」，並無香港註冊編號。署方正繼續調查，並會在證據充分時向其他涉案人士提出檢控。

突擊巡查四店鋪 檢百盒無註冊日文止痛藥

衞生署早前收到報告，指市面上有人售賣或管有屬於《條例》下第1部毒藥的止痛藥物，產品以日文標籤，懷疑未在本港註冊。衞生署派員在尖沙咀、銅鑼灣、上水及元朗等多區進行突擊巡查，在一間持牌藥房，一間藥行及兩間店鋪內檢獲約100盒報稱有止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品，產品大多以日文標籤，並沒有附印香港藥劑製品註冊編號，懷疑是含有「布洛芬」和「二氫可待因」的藥劑製品。

行動中檢獲的懷疑未經註冊藥劑製品。政府新聞處圖片

涉管有第1部毒藥 38歲男子被捕

衞生署表示，一名38歲的男子涉嫌違反藥物相關法例，包括非法管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥等被警方拘捕。並會繼續調查和跟進，會在證據充分時向其他涉案人士提出檢控。

行動中檢獲的懷疑未經註冊藥劑製品。政府新聞處圖片

衞生署指出，「布洛芬」屬非類固醇消炎止痛藥，其副作用包括噁心、腸胃不適及胃潰瘍。「二氫可待因」屬鴉片類鎮痛藥，可用作鎮咳及紓緩痛楚，副作用包括噁心、嘔吐、便秘和昏昏欲睡。含有「布洛芬」及「二氫可待因」的藥劑製品均屬《條例》下的第1部毒藥，只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售或在醫生指示下使用。