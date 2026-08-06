房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！

因房協觀塘花園大廈重建而興建的遷置屋邨鴻鵠臺第一座上月底起入伙，提供371個出租單位，安置首階段重建的花園大廈燕子樓和喜鵲樓居民。房協總監（物業管理）潘源舫表示，兩廈約680戶當中，有近90%人原區調遷，預計兩廈2028年初開始清拆；而鴻鵠臺第一座有三至四成住戶為長者，採用不少長者友善設計，包括單位燈掣離地一米，以及信箱和室內廚廁等採用方便辨認的對應顏色。

安置花園大廈重建戶 上月底起陸續入伙

分階段重建的觀塘花園大廈有約680戶住戶，可選擇安置於一街之隔的出租屋邨鴻鵠臺第一座，27層大廈共提供371個出租單位，其餘住戶則可選擇房協其他出租屋邨項目或同邨翻新單位。房協總監（物業管理）潘源舫表示，兩廈住戶中有近90%可以原區調遷，另有約8%住戶另有安排，不選擇調遷方案。

大廈提供140個1至2人單位、216個3至4人單位和7個5至6人單位，另有8個適合輪椅人士使用的1至2人單位，項目於上月底起陸續入伙。

單位信箱、樓層走廊，以及單位廚廁採用對應顏色劃分，方便長者辨識。汪旭峰攝

大廈引入多項長者友善設計

潘源舫表示，大廈中有30%至40%住戶是長者，大廈亦引入多項長者友善設計，所有單位燈掣均設於離地約一米高，單位信箱、樓層走廊，以及單位廚廁以紅、黃、藍、綠四種對應顏色劃分，方便有認知障礙的長者辨識，廚房灶頭高度可調節升降，門口則設計成雙向開關，方便緊急救援。他續指，輪椅人士單位淋浴間採用無壆斜水設計，大門有高低防盜眼，方便輪椅人士使用。

潘源舫表示，燕子樓和喜鵲將於明年底清空，2028年初開始清拆，重建後可安置其餘大廈住戶，再展開下階段重建。

杜太：新居環境大為改善

將遷入20樓單位的杜太表示，舊居石屎剝落，且有老鼠，新居環境大為改善，且座向不同，可望見獅子山景，感到開心。任太一家五口入住23樓單位，她對抽中大單位感到興奮，入伙後馬上進行批盪工程，希望盡快遷入。

房協亦邀請藝術家與觀塘花園大廈居民共同以大廈「雀仔樓」為靈感製作藝術壁畫，並設於鴻鵠臺第一座大堂，延續歷史和社區連結。

記者 曾偉龍