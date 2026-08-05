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JUPAS放榜︱東華學院誤向所有申請人發取錄電郵 稱涉人為疏忽 影響約1.1萬人

社會
更新時間：19:33 2026-08-05 HKT
發佈時間：19:33 2026-08-05 HKT

大學聯招（JUPAS）今日（5日）放榜，有學生在社交平台表示，接獲東華學院的取錄電郵，其後又澄清屬錯誤發放。東華學院表示，因人為疏忽導致向全部約1.1萬名申請人發放錄取電郵，知悉事件後已即時澄清，並呼籲學生應該以大學聯招處公布的正式遴選結果為準。

東華學院表示，確認今日早上，因人為疏忽，向全部11,139名申請人發放取錄電郵。學院知悉事件後，已即時採取行動，向受影響人士發放澄清電郵。學院表示，電郵原意是向獲取錄的聯招申請人發放，提醒他們須確認錄取資格和在限期前交留位費。

學院表示，對引起申請人的不便表示歉意，又提醒申請人毋須理會今早收到的電郵，正式取錄結果一律以大學聯招處公布的正式遴選結果為準。

學院續指，高度重視今次事件，已即時成立危機處理小組跟進，並全面檢視訊息發放流程、電郵系統及人手配合安排；將進一步改善監管流程及資訊發放機制，確保同類事件不會再次發生。

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