美食博覽｜下周四開鑼 首設甜品及Gelato主題 參展商推1蚊玩遊戲贏鮑魚吸客

美食博覽等五項展覽將於本月13日下星期四起開幕，有超過30個國家及地區、超過1850家展商參與。其中美食博覽更首設甜品及義式冰淇淋（Gelato）主題，搜羅多款新奇雪糕口味等過百款甜品。多間參展商出奇招吸客，當中包括設開幕活動，排首9位市民可用1元參加遊戲，優勝的隊伍可以獲得獲約150盒鮑魚。

首9位市民1元玩遊戲贏鮑魚

安記海味與去年一樣，再推開幕活動，首九位入場人士能以「一蚊」費用組隊參與小遊戲，勝出隊伍可獲約150盒鮑魚。市場推廣部經理潘先生表示，雖然去年參展受黑雨影響，銷情略遜預期，不過仍看好今年生意，期望會有5%至10%增長。他分享，攤檔除售賣產品外，亦會提供熟食，吸引不同客群。

他又認為，參展有助了解市民喜好，包括觀察不同產品之間的銷量差異，也可在推出新產品後觀察市場反應，例如今次攤檔就有售賣品牌推出的新口味零食鮑魚，可供日後參考，調整下半年銷售策略。

藉參展測試市場反應 預計銷量可達六位數

另外，亦有公司希望透過參展了解香港市場反應。宏展（香港）投資有限公司市場部經理張先生指公司今年帶來泰國奶茶品牌Karun的產品，並按照港人口味，推出香港限定的60%低糖版本產品。他透露，該品牌正考慮在港開分店，故藉參展測試市場反應，亦期望藉此接觸不同客戶。張先生對今年生意有信心，預計銷量可達六位數，以散客為主。

張先生表示，近年他所屬的進口商公司業務重心從歐洲轉向東南亞，因港人喜愛東南亞食品，除此之外，考慮到戰事的燃油附加費等因素，東南亞食品的成本亦較易控制。該進口商已參展十年，張先生認為歷年人流都保持穩定水平，但人均消費減少，因此需以新潮噱頭吸引顧客。

膳營推動首席執行官兼聯合創辦人趙小姐則表示，公司今次帶來韓國食療品牌MEDISOLA，她指產品今年4月才引入香港，因此參展主要目標是吸引散客，讓香港市民認識品牌，同時亦歡迎企業客戶。她期望透過展會增加品牌知名度，並視乎反應決定下一步推廣計劃。

五項展覽共有超過1,850家展商參展

美食博覽、美與健生活博覽、電．家居．博覽將於8月13至17日香港會議展覽中心舉行，至於美食商貿博覽及香港國際茶展則於8月13至15日同場舉行，除美食商貿展覽外的四個展覽均開放予公眾進場。五項展覽共設有43個展館，匯聚超過1,850家展商，展商來自超過30個國家及地區，帶來全球各地的特色產品。當中，韓國館面積較去年增加四成，成為今年規模最大的海外展館。

美食博覽首設甜品及Gelato主題

今屆的美食博覽更首設甜品及義式冰淇淋（Gelato）主題，搜羅多款新奇雪糕口味等過百款甜品。除了不同風味美食外，今年魚類統營處及蔬菜統營處亦特別擴大展位，推廣全新統一品牌「優鮮港品」，向大眾展示本地漁農產品。

美食商貿博覽加入寵物食品 開拓寵物友善商機

此外，美食商貿博覽開放予商業買家參觀，當中有展區展示最新餐飲科技，例如有香港展商展示智慧餐飲機器人，示範自動化與人工智能如何達到高效率的出餐服務。隨著「寵物友善」商機興起，今年展覽首次加入寵物食品，有本地展商主打使用專利包裝技術的寵物食品，開拓寵物友善商機。

香港貿發局副總裁林玉鳳表示，今屆美食商貿博覽與國際茶展首次匯聚東盟十一國所有成員。劉駿軒攝

香港貿發局副總裁林玉鳳表示，今屆美食商貿博覽與國際茶展首次匯聚東盟十一國所有成員，包括首度參展的文萊及東帝汶，亦首次迎來哥倫比亞及希臘的展商；今年國家農業農村部農業貿易促進中心亦組織多個省市的農產品參展，冀透過香港平台「走出去」。

多個展商亦推出與「6」相關的優惠

她又指，去年五項展覽有超過50萬入場人次，今年也希望能繼續有相當的人次。她表示，適逢香港貿發局成立 60 周年，大會推出多項慶祝活動及消費優惠。公眾人士憑指定大會宣傳單張可於展覽期間每天中午 12 時前免費入場，每日名額600個，而很多展商有提供展會限定的優惠，亦推出與「6」相關的優惠，希望吸引更多市民購物。

至於貿易買家方面，她指邀請海外買家的情況與過往相若，又特別提到香港是美食的分銷中心，主要出口市場除了內地之外，東盟也是重要市場，很多買家都來自東盟市場。

記者：周育瑩