美食博覽｜下周四開鑼 逾1850展商參展 首設甜品及Gelato主題

美食博覽等五項展覽將於本月13日下星期四起開幕，有超過30個國家及地區、超過1850家展商參與。其中美食博覽更首設甜品及義式冰淇淋（Gelato）主題，搜羅多款新奇雪糕口味等過百款甜品。

五項展覽共有超過1,850家展商參展

美食博覽、美與健生活博覽、電．家居．博覽將於8月13至17日香港會議展覽中心舉行，至於美食商貿博覽及香港國際茶展則於8月13至15日同場舉行，除美食商貿展覽外的四個展覽均開放予公眾進場。五項展覽共設有43個展館，匯聚超過1,850家展商，展商來自超過30個國家及地區，帶來全球各地的特色產品。當中，韓國館面積較去年增加四成，成為今年規模最大的海外展館。

美食博覽首設甜品及Gelato主題

今屆的美食博覽更首設甜品及義式冰淇淋（Gelato）主題，搜羅多款新奇雪糕口味等過百款甜品。除了不同風味美食外，今年魚類統營處及蔬菜統營處亦特別擴大展位，推廣全新統一品牌「優鮮港品」，向大眾展示本地漁農產品。

美食商貿博覽加入寵物食品 開拓寵物友善商機

此外，美食商貿博覽開放予商業買家參觀，當中有展區展示最新餐飲科技，例如有香港展商展示智慧餐飲機器人，示範自動化與人工智能如何達到高效率的出餐服務。隨著「寵物友善」商機興起，今年展覽首次加入寵物食品，有本地展商主打使用專利包裝技術的寵物食品，開拓寵物友善商機。

香港貿發局副總裁林玉鳳表示，今屆美食商貿博覽與國際茶展首次匯聚東盟十一國所有成員。劉駿軒攝

香港貿發局副總裁林玉鳳表示，今屆美食商貿博覽與國際茶展首次匯聚東盟十一國所有成員，包括首度參展的文萊及東帝汶，亦首次迎來哥倫比亞及希臘的展商；今年國家農業農村部農業貿易促進中心亦組織多個省市的農產品參展，冀透過香港平台「走出去」。

多個展商亦推出與「6」相關的優惠

她又指，去年五項展覽有超過50萬入場人次，今年也希望能繼續有相當的人次。她表示，適逢香港貿發局成立 60 周年，大會推出多項慶祝活動及消費優惠。公眾人士憑指定大會宣傳單張可於展覽期間每天中午 12 時前免費入場，每日名額600個，而很多展商有提供展會限定的優惠，亦推出與「6」相關的優惠，希望吸引更多市民購物。

至於貿易買家方面，她指邀請海外買家的情況與過往相若，又特別提到香港是美食的分銷中心，主要出口市場除了內地之外，東盟也是重要市場，很多買家都來自東盟市場。

記者：周育瑩