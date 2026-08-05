5歲子餓至皮包骨周身傷死亡 毒癮母認誤殺虐兒囚22年 官斥冷血殘酷 案件悲慘令人心碎

37歲女吸毒者虐待5歲兒子，包括綁四肢及陰莖、長期禁錮房內、強迫餵食及以藤條毆打，令兒子全身共有129處外傷，估計長期挨餓近2至3個月，4年前因長期嚴重營養不良致死。她承認誤殺及殘酷對待兒童兩罪，高等法院法官李素蘭形容本案為一宗令人心碎且悲慘的案件，死者死時瘦至皮包骨又周身傷痕，可見他承受了長時間殘酷又暴力的虐待，女被告的虐行絕非一時失控，直斥被告的行為是經過計算、極其野蠻、冷血及殘酷，完全喪失了作為母親應有的同理心，因本案屬最嚴重類別案件，最終判囚22年。

女被告L.S.T.承認誤殺及殘酷對待兒童兩罪。5歲兒子Z死亡時全身均有瘀傷及損傷，消瘦至皮包骨，眼窩、臉頰、軀體均處凹陷狀態。驗屍報告指Z身高100厘米，體重僅9.7公斤，全身共有129處外傷，包括抓痕、瘀傷、擦傷。法醫推斷Z約於9月2日死亡，直接死因為長期饑餓導致嚴重營養不良，器官及肌肉萎縮，皮下脂肪及內臟周圍脂肪消失並出現皺皮狀態，肋骨突出腹部凹陷，亦有可能最終死亡原因是心律不整或低血糖。

Z驗傷跡象顯示Z可能遭強迫餵食、掐抓或直接被打嘴唇，死前1至2日曾遭藤條等棍狀物擊打。綜合傷勢分佈，顯示Z長期遭受猛烈毆打。兒科專家指死者身高及體重均遠低於同齡標準，推算Z長期飢餓達61至91日，明顯虐待包括長期飢餓、打傷、強迫餵食、繩綁陰莖、長期在房隔離、沒有求醫及上課等。

案件編號：HCCC318/2024

法庭記者：劉曉曦