Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惡劣天氣｜港燈啟用智能營運及緊急應變中心 助突發事故下迅速搶修

社會
更新時間：00:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：00:00 2026-08-06 HKT

每逢打風季節，惡劣天氣都會為電力供應帶來挑戰，為進一步作出保障，香港電燈有限公司於今年6月風季之前啟用「智能營運及緊急應變中心」，配合不同裝置及人工智能系統，主動監察電纜、變電站有否出現異常情況，亦會直播前線人員搶修的現場情況，以便中心人員提供更多支援，並提升應對突發事故的能力。

港燈於今年6月啟用「智能營運及緊急應變中心」，配合不同科技系統監察供電情況，應對惡劣天氣。港燈輸配電科技術服務主管郭偉信(左)及港燈輸配電科營運主管區偉年(右)。伍萬庭攝
港燈於今年6月啟用「智能營運及緊急應變中心」，配合不同科技系統監察供電情況，應對惡劣天氣。港燈輸配電科技術服務主管郭偉信(左)及港燈輸配電科營運主管區偉年(右)。伍萬庭攝

發明「低壓故障指示器」協助識別故障電纜

港燈輸配電科技術服務主管郭偉信指出，電力公司需透過低壓電網，將電力輸送給市區不同用家，但以往因缺乏監控技術，一旦低壓電網出現問題，往往需依賴前線人員到場檢查，情況相當被動；且由於故障位置不明，人員需「眾裡尋它」，亦花費不少時間。

公司幾年前開始進行自主研發，發明「低壓故障指示器」（LVFI）監察個別電纜的電力情況，可將懷疑故障電纜的範圍縮短到一公里內，再透過低壓電網管理系統（LVMS）監察整個電網供電狀況。他提到，目前公司已於港島各區及南丫發電廠加裝約500部「指示器」，協助公司「超前預防」電力事故。

區偉年表示，「智能營運及緊急應變中心」人員可透過「智慧電網通」監察變電站實時情況，系統亦有人工智能自動分析。伍萬庭攝
區偉年表示，「智能營運及緊急應變中心」人員可透過「智慧電網通」監察變電站實時情況，系統亦有人工智能自動分析。伍萬庭攝

加裝約1,500個監測裝置　因應風險安排搶修優次

郭又指，惡劣天氣下，杏花村等高危地區可於同一時間內有多個變電站出現水浸等情況，若能提前部署，有助提升搶修效率。有見及此，港燈於一年半前起於不同變電站內加裝約1,500個監測裝置，包括「低壓故障指示器」、設有紅外線影像的閉路電視、溫度及水位監測設備等，再透過人工智能技術主動監測及分析變電站內的情況，例如溫度、濕度有否異常。

另外，若變電站發生水浸，系統會分析水浸的速度等數據，再因應風險發出警報，協助搶修人員因應不同電站風險安排搶修優次。

變電站內加設水位監測裝置，配合人工智能分析站內的進水速度，協助人員了解變電站實時情況。 港燈提供圖片
變電站內加設水位監測裝置，配合人工智能分析站內的進水速度，協助人員了解變電站實時情況。 港燈提供圖片
變電站內的閉路電視可拍攝紅外線影象，並由人工智能系統分析站內的溫度、濕度及有否出現異常情況。 港燈提供圖片
變電站內的閉路電視可拍攝紅外線影象，並由人工智能系統分析站內的溫度、濕度及有否出現異常情況。 港燈提供圖片

「LENS系統」直播工程人員搶修提供支援

為協助前線搶修人員，港燈亦引入「LENS系統」，透過為工作人員提供隨身攝錄機、在工程頭盔加裝附螢光幕的智能眼鏡等，將前線工程人員搶修時所見畫面進行直播，讓應變中心人員提供後方支援。港燈輸配電科營運主管區偉年提到，後方支援人員可透過系統與前線人員即時進行語音通訊，亦可將工程所需的圖紙等投射到其智能眼鏡螢幕上，讓前線人員於搶修期間空出雙手處理工程。另外，在惡劣環境下，系統會直播前線人員實時情況，有助確認搶修人員安危。

「智能營運及緊急應變中心」人員可透過「LENS」系統，為前線搶修人員提供資訊以作支援。伍萬庭攝
「智能營運及緊急應變中心」人員可透過「LENS」系統，為前線搶修人員提供資訊以作支援。伍萬庭攝

透過「港燈智聯網」系統確保數據實時傳輸

為支援以上3個系統運作，港燈透過「港燈智聯網」系統確保數據及資訊無間斷、實時傳輸。郭偉信表示，智聯網採用無線、低電耗技術，可連接不同設備，包括「低壓故障指示器」及各項監測裝置，並從電纜中提取電力，保障系統長期運作。

記者 伍萬庭

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
2小時前
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
影視圈
10小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
12小時前
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
影視圈
6小時前
香港母子大鬧新加坡樟宜機場 母親遭兒踢踹反咬警察 二人齊被判囚
即時國際
4小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
13小時前
陳凱琳母子因戲院風波遭狠批 鄭嘉穎潛水被轟軟飯男 Grace粉絲：爸爸沒有責任教小孩嗎
陳凱琳母子因戲院風波遭狠批 鄭嘉穎潛水被轟軟飯男 Grace粉絲：爸爸沒有責任教小孩嗎
影視圈
9小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
16小時前
中年好聲音4丨前評審伍仲衡暗寸吳亦偉：以為唱緊泰文 避談好友周國豐評分標準？
中年好聲音4丨前評審伍仲衡暗寸吳亦偉：以為唱緊泰文 避談好友周國豐評分標準？
影視圈
7小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
9小時前