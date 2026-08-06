惡劣天氣｜港燈啟用智能營運及緊急應變中心 助突發事故下迅速搶修

每逢打風季節，惡劣天氣都會為電力供應帶來挑戰，為進一步作出保障，香港電燈有限公司於今年6月風季之前啟用「智能營運及緊急應變中心」，配合不同裝置及人工智能系統，主動監察電纜、變電站有否出現異常情況，亦會直播前線人員搶修的現場情況，以便中心人員提供更多支援，並提升應對突發事故的能力。

港燈於今年6月啟用「智能營運及緊急應變中心」，配合不同科技系統監察供電情況，應對惡劣天氣。港燈輸配電科技術服務主管郭偉信(左)及港燈輸配電科營運主管區偉年(右)。伍萬庭攝

發明「低壓故障指示器」協助識別故障電纜

港燈輸配電科技術服務主管郭偉信指出，電力公司需透過低壓電網，將電力輸送給市區不同用家，但以往因缺乏監控技術，一旦低壓電網出現問題，往往需依賴前線人員到場檢查，情況相當被動；且由於故障位置不明，人員需「眾裡尋它」，亦花費不少時間。

公司幾年前開始進行自主研發，發明「低壓故障指示器」（LVFI）監察個別電纜的電力情況，可將懷疑故障電纜的範圍縮短到一公里內，再透過低壓電網管理系統（LVMS）監察整個電網供電狀況。他提到，目前公司已於港島各區及南丫發電廠加裝約500部「指示器」，協助公司「超前預防」電力事故。

區偉年表示，「智能營運及緊急應變中心」人員可透過「智慧電網通」監察變電站實時情況，系統亦有人工智能自動分析。伍萬庭攝

加裝約1,500個監測裝置 因應風險安排搶修優次

郭又指，惡劣天氣下，杏花村等高危地區可於同一時間內有多個變電站出現水浸等情況，若能提前部署，有助提升搶修效率。有見及此，港燈於一年半前起於不同變電站內加裝約1,500個監測裝置，包括「低壓故障指示器」、設有紅外線影像的閉路電視、溫度及水位監測設備等，再透過人工智能技術主動監測及分析變電站內的情況，例如溫度、濕度有否異常。

另外，若變電站發生水浸，系統會分析水浸的速度等數據，再因應風險發出警報，協助搶修人員因應不同電站風險安排搶修優次。

變電站內加設水位監測裝置，配合人工智能分析站內的進水速度，協助人員了解變電站實時情況。 港燈提供圖片

變電站內的閉路電視可拍攝紅外線影象，並由人工智能系統分析站內的溫度、濕度及有否出現異常情況。 港燈提供圖片

「LENS系統」直播工程人員搶修提供支援

為協助前線搶修人員，港燈亦引入「LENS系統」，透過為工作人員提供隨身攝錄機、在工程頭盔加裝附螢光幕的智能眼鏡等，將前線工程人員搶修時所見畫面進行直播，讓應變中心人員提供後方支援。港燈輸配電科營運主管區偉年提到，後方支援人員可透過系統與前線人員即時進行語音通訊，亦可將工程所需的圖紙等投射到其智能眼鏡螢幕上，讓前線人員於搶修期間空出雙手處理工程。另外，在惡劣環境下，系統會直播前線人員實時情況，有助確認搶修人員安危。

「智能營運及緊急應變中心」人員可透過「LENS」系統，為前線搶修人員提供資訊以作支援。伍萬庭攝

透過「港燈智聯網」系統確保數據實時傳輸

為支援以上3個系統運作，港燈透過「港燈智聯網」系統確保數據及資訊無間斷、實時傳輸。郭偉信表示，智聯網採用無線、低電耗技術，可連接不同設備，包括「低壓故障指示器」及各項監測裝置，並從電纜中提取電力，保障系統長期運作。

記者 伍萬庭