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醫院行政大樓內用「機密文件」掟同事頭部 醫院經理被控普通襲擊 准守行為1年了事

社會
更新時間：15:23 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:23 2026-08-05 HKT

42歲時任醫院經理今年4月在瑪麗醫院行政大樓，把一個封面寫有「機密文件」的文件夾擲向同事頭部。涉案經理被控1項普通襲擊罪，案件今於東區裁判法院再提訊，裁判官批准以簽保守行為方式處理，被告須守行為1年及自簽2000元。

被告歐陽思然，被控於2026年4月13日在薄扶林道瑪麗醫院行政大樓1樓104室襲擊黃影霖。

控方今同意案件以簽保守行為方式處理，惟被告須同意案情。案情指，案發當日，被告和一眾同事在行政大樓內開會，其後事主離開時，突然感到頭部被打了一下，事主回頭查看，發現擊中其頭部的物品是一個封面寫有「機密文件」的粉紅色文件夾。

裁判官王證瑜批准案件以簽保守行為方式處理，下令被告須守行為一年及自簽2000元。

案件編號：ESCC1513/2026
法庭記者：王仁昌

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