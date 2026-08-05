《好嘢港多啲》探索北都生態新地標紅花嶺郊野公園 鄭衍峰鄺潔楹推介兩大郊遊徑

節目《好嘢港多啲》早前(8月1日)播出，帶領觀眾探索紅花嶺郊野公園。2024年成立的紅花嶺郊野公園與深圳梧桐山一脈相連，深港兩地政府共同建立了「跨境生態廊道」，讓野生動物自由穿梭；此郊野公園亦是北部都會區「藍綠康樂旅遊生態圈」的一部分。

兩位主持人鄭衍峰和鄺潔楹在登山途中，分享政府為推廣綠色旅遊所進行的改善工程，介紹公園內的蓮麻坑及紅花嶺兩條郊遊徑，沿途可欣賞沙頭角海及深圳梧桐山的山海美景，讓市民能安全舒適地享受郊遊樂趣。此外，節目亦會介紹紅花嶺蓮麻坑鉛礦洞——這個曾經是香港最大規模的鉛礦場，演變成為香港重要嘅蝙蝠棲息地之一，全港近四成的蝙蝠品種在此棲息。政府已將鉛礦洞活化成郊野公園首個開放式博物館。

兩位主持亦在節目中推介「四山」旅遊路線(太平山、鳳凰山、西貢海及大帽山)。這些短途、方便又景色優美的景點，十分適合市民來個輕鬆的半日遊。

紅花嶺內的蓮麻坑鉛礦洞於1994年被列為「具特殊科學價值地點」，曾記錄到10種蝙蝠。漁護署FB圖片

紅花嶺內的蓮麻坑鉛礦洞於1994年被列為「具特殊科學價值地點」，曾記錄到10種蝙蝠。漁護署FB圖片

兩位主持亦在節目中推介「四山」旅遊路線(太平山、鳳凰山、西貢海及大帽山)。漁護署FB圖片

紅花嶺郊野公園是全港第25個郊野公園，於2024年成立，面積約530公頃，位於新界東北的沙頭角，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。紅花嶺擁有豐富的生物多樣性及歷史文化價值，已被定位為北部都會區「藍綠康樂旅遊生態圈」的重要組成部分。

紅花嶺內的蓮麻坑鉛礦洞於1994年被列為「具特殊科學價值地點」，曾記錄到10種蝙蝠，包括南長翼蝠、大蹄蝠等，佔全港蝙蝠品種約四成。漁護署於2024年完成蓮麻坑鉛礦洞活化工程，將其打造成為開放式博物館，讓公眾近距離了解本地礦業歷史、戰時遺蹟及蝙蝠生態。

香港郊野公園及地質公園每年舉辦多項活動，屢獲國際殊榮，每年都吸引大量市民及旅客到訪，包括不少運動名將及演藝名人。大部分郊野公園距離市區僅需30至60分鐘車程，是市民輕鬆享受自然景色的理想地點。