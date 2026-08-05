兩姐弟疑誤服大麻糖後不適送院 母親與姑婆被控虐兒和藏毒 姑婆准保釋候訊

黃大仙日前有年幼姐弟懷疑誤服大麻糖，兩童分別出現嘔吐等癥狀，報警後送院救治。41歲母親及61歲姑婆被控虐兒及管有危險藥物等2罪，今於九龍城裁判法院首次提堂。裁判官陳志輝應申請押後案件至10月14日，以待進一步調查，姑婆獲准以5千元保釋，母親申請保釋遭拒，須還押候訊。

被告依次為41歲家庭主婦W.J.，和61歲女地盤工人N.Y.F.，分別被控一項對所看管兒童或少年⼈虐待或忽略罪，及一項管有危險藥物罪。

W.J.被控於今年8月3日在樂富富美街17號橫頭磡邨宏德樓某室，⾝為超過16歲⽽對6歲男童X及12歲女童Y負有管養 ､看管或照顧責任的⼈，故意導致 ､促致男童X及女童Y受虐待或忽略，其⽅式相當可能導致男童X及女童Y受到不必要的健康損害｡N.Y.F.則被控於同日同地管有危險藥物。

案件編號：KCCC2269/2026

法庭記者：雷璟怡