地盤禁煙︱勞工處發39張定額罰款通知書  未來研AI技術精準判斷吸煙行為

勞工處於今年7月17日實施建築地盤全面禁煙的新法例，截至昨日，勞工處已巡查接近1400個地盤，當中發出39張定額罰款通知書，同時向未採取合理步驟的承建商發出11張敦促改善通知書，另有2宗個案會考慮提出檢控。

紅外線無人機輔助巡查

勞工處自2025年10月起開始使用小型無人機巡查地盤，自地盤禁煙法例生效後，亦開始使用紅外線無人機輔助巡查地盤內吸煙情況，惟目前未有因無人機巡查而偵測到地盤人員吸煙。勞工處助理處長（職業安全）溫治平表示，未來會結合人工智能技術輔助辨認地盤吸煙行為。他指政府現正進行招標程序，尋找開發商研發AI軟件，整個研究預計需時約9個月至1年，屆時會視乎研究結果再決定正式實施時間。他補充，目前無人機並無人面識別功能，未來會使用AI技術辨認吸煙動作，更精準判斷有無人吸煙，處方亦不排除引入更新的無人機幫忙巡查。

至於建築地盤全面禁煙目前的違規數字，溫治平指現在情況雖然未算理想，但以法例實施初期而言，屬可接受水平。

溫治平補充，紅外線無人機可以調校偵測溫度，既可以檢測吸煙情況，亦可以檢測地盤其他熱源。若檢測到疑似吸煙的熱源，監察螢幕會出現紅點，相關人員會即時搜證，包括拍照及作錄影記錄，有關的記錄可辨識工友的衣著特徵，巡查小隊可隨即到地盤相關位置尋找涉事工友。至於如何辨別紅外線偵測到的熱點會否造成危害，相關人員會透過一般攝錄鏡頭觀察，確認附近有無易燃或可燃物，若屬火警會即時報警，若僅屬危險情況則由巡查人員跟進處理。

無人機技術有限制 熱源有遮蓋物無法偵測

關於現在無人機技術的限制，溫治平指無人機飛行高度最高只能達九十米，若熱源有遮蓋物，例如工友在牆壁後燒焊，無人機也無法偵測。他透露，現在處方購置了大約八九部沒有紅外線偵測功能的無人機，以及一部紅外線無人機，處方未來會繼續添置設備，預計九月會有六七部紅外線無人機。處方未來會再研究新科技，不排除引入更新的無人機幫忙巡查。

小型無人機擁3優點 助職安主任識別高危地方

勞工處自去年10月起開始使用小型無人機協助職安主任執行巡查。溫治平表示，每次出動無人機時，勞工處會派出兩個專責小隊，分別是「飛行小隊」和「地面部隊」。飛行小隊負責操控無人機，快速掌握地盤內的高危工序，初步識別職安主任巡查時需特別留意的地方；地面部隊則與飛行小隊保持聯絡，當飛行小隊發現值得關注的位置，便即時通知地面部隊進入地盤作進一步巡查和搜證。

溫治平續指，經過數月應用，處方認為小型無人機在巡查上有幾個優點：第一，可在不易被察覺的情況下，從遠處監察地盤作業實況；第二，無人機能克服地勢限制；第三，有效提升巡查執法的效率。

無人機助調查事故 保障人員安全

除巡查外，處方也利用無人機進行事故調查。溫治平以早前香港一宗地基工程事故為例，指當時一部移動式起重機在吊運期間翻倒，處方同事利用無人機圍繞翻倒的起重機拍攝約600張高清照片，再用照片製作出三維實景模型，完整呈現起重機翻倒後的狀況和周遭環境。溫治平指，該起重機處於不穩定狀態，傳統方式下職安主任若要親自搜證會相當困難，因機器不穩，走近或爬上量度均存在安全風險；無人機則可近距離圍繞起重機進行攝影和錄像，方便搜證。

記者：周育瑩

攝影：劉駿軒

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