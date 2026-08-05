哈薩克斯坦總理與賦生資本創始人李家傑會面 雙方推動綠色能源轉型簽署合作備忘錄

繼早前隨行政長官李家超率領的商貿代表團訪問哈薩克斯坦後，賦生資本創始人李家傑博士於昨日（8月4日）再次到訪該國，並獲哈薩克斯坦總理別克捷諾夫（Olzhas Bektenov）接見。雙方就可再生能源項目的長遠合作前景深入交換意見，重點探討可持續航空燃料（SAF）業務發展，以及智慧能源與儲能技術的部署。

會面後，賦生資本與阿拉套市（Alatau City）管理局、哈薩克斯坦能源部、農業部及交通部共同簽署合作備忘錄。此次合作旨在進一步加強各方在可持續能源、可持續航空燃料生產，以及創新儲能技術部署等領域的合作。

賦生資本與阿拉套市（Alatau City）管理局、哈薩克斯坦能源部、農業部及交通部共同簽署合作備忘錄。

哈薩克斯坦總理別克捷諾夫。

賦生資本創始人李家傑博士。

根據備忘錄內容，哈薩克斯坦相關政府機構及阿拉套市管理局將全力協助賦生資本在當地推進各項試點項目，包括物色合適的項目選址及合作夥伴，並支持可行性研究及相關審批流程。

別克捷諾夫表示，該國目前正積極並持續推進全國的綠色能源轉型，視賦生資本為該國在綠色能源與技術領域上的重要合作夥伴。

李家傑表示，期望與哈薩克斯坦建立可持續且可擴展的合作框架，共同推動首個落戶阿拉套市的試點項目。透過引入創新技術，賦生資本冀支持阿拉套市以至哈薩克斯坦的綠色轉型及可持續城市發展。

