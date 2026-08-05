7月連場大雨 梁榮武分析：熱帶氣旋消散時間增長 低壓區長期存在導致雨帶易生成

天文台表示，剛過去的7月份總日照僅122.2小時，是有紀錄以來7月份的最低；同時總雨量錄得790.3毫米，較正常值多出一倍以上，成為歷來7月份雨量其中一個第二高。香港氣象學會發言人梁榮武指出，此現象與氣候暖化及熱帶氣旋活躍有關，全球暖化令熱帶氣旋消散時間比以往長，帶來大雨連場。

季候風與低壓槽夾擊導致連場大雨

梁榮武今早（8月5日）在電台節目解釋，傳統上7月份本港多受「太平洋高壓脊」籠罩，天氣理應晴朗酷熱。然而，今年7月該高壓脊缺席，取而代之的是受低壓槽及多個熱帶氣旋夾擊，如「美莎克」及「巴威」等的影響，相關雨帶導致整個月持續降雨。其後的熱帶氣旋「紅霞」亦為本港帶來較多雨水。

梁榮武指出，熱帶氣旋即使已於廣西或華東等地登陸，其引發的活躍西南季候風吹至本港時，若剛好遇上東面的太平洋高壓脊擴張，兩股系統爭持下便會為本港帶來大量驟雨。

全球暖化令風暴消散時間延長

梁榮武解釋，全球暖化下氣溫上升令大氣層能容納更多水分。降雨規模由以往如「用殼潑水」，演變成現時的「整盆水倒下」（傾盆大雨）。此外氣溫上升令風暴消散時間延長，現時熱帶氣旋登陸入內陸後，消散時間比以往長，逗留時間持續長了。風暴殘餘會以低壓區的形態，持續為本地帶來強烈雨帶。「好似長期有個弱熱帶氣旋影響住咁。」

他特別提到，3年前的世紀大暴雨，相信大家都記憶猶新，熱帶氣旋海葵在香港之東北約250公里掠過， 其在內地登陸後減弱為低壓區，對香港直接威脅不大，但其殘餘系統轉化為一條低壓槽橫過廣東沿岸，影響香港，又出現季候風與高壓脊爭持的情況，令到香港出現有史以來最大的一小時降雨量。

梁榮武強調，全球暖化顯著加劇了極端天氣的破壞力，不單影響香港，而是全球性，厄爾尼諾現象值得關注。但相比起全球暖化，他認為厄爾尼諾已「比較濕碎，可以話全球暖化係已經燒緊火」，厄爾尼諾則是「火上加油」，所以關注點應該放在全球暖化，超級厄爾尼諾只是在這煩亂時期「再添多少少亂」。

展望8月天氣，梁榮武預料情況會較7月好轉。他指預計風暴白海豚於登陸後會向北移動，對本港影響不大，有望迎來一段較長時期的晴朗天氣。

農業界促當局降低援助門檻

另外，7月份本港有多達28日錄得降雨，期間天文台發出多次暴雨警告，其中一次黃雨警告更長達9小時以上。漁農界立法會議員陳博智指出，這種具持續性及破壞力的極端天氣，令農戶難以招架。

惡劣天氣直接導致原定於6月底至7月舉行的「北部都會區粟米節」及一連四日的「本地有機西瓜節」被逼全部取消。陳博智透露，不少農作物被浸毀，部分農戶甚至連續數月零收入，約兩至三成農戶更面臨無法經營的困境。除了農業，漁業亦大受打擊。

陳博智建議政府跨部門協助改善農地周邊排水通道，並向農戶提供或租借抽水及疏水設備等。他認為現時啟動支援系統的門檻過高，促請政府簡化審批程序，加快發放援助，並協助建立直銷推廣平台以助復產。

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