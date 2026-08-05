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伊朗局勢︱近百艘會員船隻滯留波斯灣及霍爾木茲海峽 香港船東會：船員暫未見有香港人

社會
更新時間：09:49 2026-08-05 HKT
發佈時間：09:49 2026-08-05 HKT

伊朗與美國衝突局勢未明朗，霍爾木茲海峽航運通航無期。香港船東會稱近百艘會員船隻滯留波斯灣及霍爾木茲海峽。香港船東會常務副主席林詩健今早（5日）在一電台節目中表示，滯留船隻目前仍得到補給，但船員一直未能落地，身心受到影響，船東亦積極為他們提供適切的協助。而據他了解，滯留船員包括來自中國、菲律賓及印度等，暫未見有香港人。

林詩健表示，船東會有200多名會員，真正擁有及管理船隻約60至70人，涉及2000多條船，而根據該會估計，現時約有70至80艘會員船隻仍被困於相關海域，受影響的船員約有1400至1600人，必須等相關海域開通後才可離開。

不支持做不合理單邊式通行費或收費

被問到早前曾傳出付費可離開，是否真有其事，他承認曾聽到相關的消息，但該會主張自由貿易及航行倡議，不同意在不同地區做不合理單邊式通行費或收費，縱使有些這些情況，一般船東都不支持，因為每個主體都不是支持全球有公平的體系，很難長遠有適切的情況。

至於香港於去年11月成立的「航運專項風險池」，他指相關的安排有幫助，因為很多海事保險的風險池都在歐洲、倫敦，而承保能力在亞洲，更能理解亞洲船隻的需要。

記者：郭詠欣

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