天文台：除非鯨魚靠近廣東沿岸 否則發出一號戒備信號機會頗低

天文台凌晨3時30分發出特別天氣提示，指按照現時預測，熱帶風暴鯨魚會在今日（8月5日）於呂宋附近的南海中部徘徊，與本港保持約700公里或以上的距離，對本港直接威脅不大。隨著白海豚繼續西移，鯨魚會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱。除非鯨魚採取靠近廣東沿岸的路徑，否則需要發出一號戒備信號的機會頗低。預料本港未來數日天氣酷熱，市民請留意身體狀況，慎防中暑。

白海豚海徑圖。

熱帶風暴鯨魚會在今日於呂宋附近的南海中部徘徊，與本港保持約700公里或以上的距離

廣東沿岸風勢微弱，而位於北部灣的低壓區正為該區及廣東西部帶來驟雨。此外，位於呂宋以西的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為鯨魚。在上午三時，鯨魚集結在馬尼拉之西北約350公里，預料移動緩慢，在呂宋附近的南海中部徘徊。 同時，強颱風白海豚集結在沖繩島以東約1150公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過日本以南海域。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，局部地區有驟雨。早上最低氣溫約27度，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風。

展望隨後數日天氣酷熱，部分時間有陽光。星期五及週末期間局部地區有驟雨。

分區氣溫

九天天氣預報

未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，該區天色大致良好，天氣酷熱。同時，位於北部灣的低壓區會為該區帶來驟雨。而位於呂宋以西的熱帶氣旋鯨魚會在今日於呂宋附近的南海中部徘徊，隨後向東移向呂宋，並逐漸減弱。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在今明兩日橫過日本以南海域，並在本週後期橫過琉球群島，移向東海一帶，但隨後路徑存在變數，有較大機會於東海至華東一帶轉向偏北方向移動。受白海豚的外圍下沉氣流影響，週末期間華南天色普遍晴朗，內陸地區極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。