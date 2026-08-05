性罪行改革│公眾諮詢期今日屆滿 社福界肯定改革方向 促完善前線培訓及公眾教育
發佈時間：08:00 2026-08-05 HKT
政府就「完善香港的性罪行法例」的公眾諮詢期今日(5日)屆滿，保安局局長鄧炳強日前表示，至今收到的意見中，超過九成半表示支持。《星島》記者近日訪問各界對修訂法例建議的意見，整體對改革方案持正面態度，但強調法例通過後，亦需同步推進前線人員培訓及公眾教育等。
方案建議將同意性行為的年齡統一定為16歲，任何人如與16歲以下的人發生性行為須負刑事責任，最高可判終身監禁。立法會社福界議員陳文宜認為，方案加強保障兒童的方向十分值得肯定，觀察到坊間大部分團體對改革方案持正面態度。
文件為性行為中「同意」此一法律概念訂定條文，指出任何人都有權為「同意」附加條件和限制，亦可在性行為開始前或進行期間撤回相關「同意」。陳文宜表示，有了法律概念的實質定義後，各界應多多推廣，確保大眾了解新法例定義，免得誤墮法網。她強調，教育必須與立法同步進行，實際審理時陪審團如何判斷，仰賴社會大眾對新法例的認識。
陳文宜強調，受害人實際使用保護措施時面對的最大障礙是制度的不確定性，「很多保護措施是法庭要按個別情況個別決定，受害人會因而焦慮。」她建議政府設立清晰的步驟，讓受害人清楚所面臨的程序。她亦呼籲司法程序中各部門應加強資訊流通和協作，她解釋，重複講述創傷經歷對受害人來說相當困難，若每到一個部門就要重新作供會造成二次傷害，無法保障受害人。
關注婦女性暴力協會倡議主任葉卓怡認為，很多建議都比法律改革委員會先前的諮詢文件「行前了一步」。她特別提到，文件指出「某人對個別性行為給予同意，並不暗示對其他性行為給予同意，例如同意接吻並不暗示同意性交」，這些概念上的轉變若能落實，對尊重性自主權有重要意義。她期望未來陪審團指引會涵蓋諮詢文件所提倡的相關原則，落實新法例的精神。
在加強受害人保護方面，兩人認為建議措施方向正確，但執行細節和配套必須跟上。葉卓怡指出，雖然文件將電視直播作供等保護受害人的措施擴展至更多性罪行，但前線人員對相關措施認知不足。她指出，有時候前線人員會以為只有兒童才可申請透過電視出庭作供，但其實成年人都可申請，強調立法後應加強培訓司法程序人員，確保受害人能享有法定的權利。
葉卓怡認為，政府應推行大規模教育活動，「我們應如何確認對方同意，如何接受拒絕？現時香港未有清晰指引規定學校安排多少課時在性教育上，亦未有標準評判內容是否夠全面，希望未來有多些討論。」
對於方案建議將強姦罪範圍擴展至涵蓋插入肛門及口腔的行為，插入的不僅限於陽具，插入和被插入方亦無分性別。新思維副秘書長彭意婷認為，相關建議確實有必要，指出過去有不少侵犯行為既非傳統意義上的插入式強姦，又遠遠超出大眾對「非禮」的理解，只能以「猥褻侵犯」等罪名處理，難以充分反映行為的嚴重程度。
記者 周育瑩