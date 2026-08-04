香港律師會啟動2026年度韓國實習計劃 19名韓國法律生及律師來港培訓

由香港律師會、韓國司法部及大韓辯護士協會合辦的「2026年度韓國實習計劃」，已於8月3日正式在香港啟動。這項年度活動自2014年起舉辦，現已成為兩地法律界深化專業交流與人脈聯繫的重要橋樑。今年共有19名韓國年輕律師及法律學生參與，他們將獲安排至本港多家頂尖律師事務所及企業，接受為期兩周的實務培訓。

計劃以午餐迎新簡報會揭開序幕，律師會理事兼國際法律事務委員會副主席岑顯恆，以及韓國司法部國際法律諮詢處副處長Hayoun Oh分別致辭。其後，律師會前會長熊運信、理事胡慶業，以及國際法律事務委員會委員許譽曦和王雅媛，向實習生詳細講解香港法律與司法體系、律師會的角色與職能，並分享他們在港執業的心得。

簡報會後的交流環節氣氛踴躍，實習生積極與經驗豐富的執業律師直接對話，增進對香港法律實務的認知。律師會會長湯文龍亦親臨現場，勉勵各實習生，祝願他們在專業旅途上邁出堅實一步。

實地參訪展現法治傳統與創新優勢

當日行程亦安排實習生先後參觀香港終審法院、亞非法協香港區域仲裁中心及一邦國際網上仲調中心，讓他們全面了解香港的法律生態系統。這些參訪既彰顯本港深厚的法治根基，亦突顯其在爭議解決及法律科技領域的創新發展，有助實習生深刻體會香港作為國際法律及爭議解決服務中心的獨特優勢，以及法治對當地持續繁榮所發揮的關鍵作用。

首日活動雖遇陰雨天氣，但無損各人的交流熱情與探索精神。香港律師會期望這項計劃能為實習生開拓視野、締結友誼，並帶來更多成長與發展的機遇。